TIZI OUZOU L'angoisse du retour

Par Aomar MOHELLEBI -

C'est à la mi-août que les émigrés commencent à compter les heures et non pas les jours.

Autant les coeurs des émigrés sont emplis de bonheur à la fin du printemps quand ils s'apprêtent à prendre l'avion pour l'Algérie, autant, l'angoisse les tenaille à la fin du mois d'août quand sonne l'heure du retour à l'étranger.

L'heure du retour a donc sonné depuis quelques jours. C'est à la mi-août que les émigrés commencent à compter les heures et non pas les jours. Ils commencent aussi à se préparer à un retour certes regrettable, mais indispensable à leurs yeux. Il y en a même qui n'hésitent pas à reporter la date du retour même de trois à quatre jours pour profiter encore de la chaleur, humaine et atmosphérique, du pays. C'est le cas de Nacer qui vit à Paris depuis le début des années 2000. Il ne s'est pas exilé parcequ'il n'aime pas son pays ou pour convoiter une quelconque belle vie chimérique pompeusement miroitée par les chaînes de télévision française à l'époque. Ce qui l'a fait fuir, ce sont les affres du chômage. «J'en avais assez de dormir tous les jours jusqu'à midi au village. J'avais frappé à toutes les portes, mais on dirait qu'une malédiction me frappait. Je n'ai pas réussi à trouver un poste de travail après dix ans de recherche et mon diplôme d'ingénieur en génie mécanique n'a finalement servi à rien. C'est alors que j'ai décidé de partir, à contrecoeur», se souvient Nacer. Ce dernier, depuis qu'il a eu ses papiers, vient chaque été et il reste à Tizi Ouzou, en compagnie de sa petite famille pendant deux mois. Et à l'instar des autres émigrés, quand le mois d'août tire à sa fin, il devient complètement perturbé. Il n'arrive pas à supporter cette énième déchirure. Pourtant, en France, il travaille et il est plutôt à l'aise fincancièrement. Mais, dit-il, quand il est en France, il ressent toujours et en permanence un vide à l'intérieur de son âme que rien ne peut combler hormis le pays natal. Tout comme Nacer, Ahmed, qui vit au Canada depuis une décennie également, s'apprête à plier bagage pour repartir. Mais non sans cette angoisse qui resurgit subitement dès que la fin des vacances pointe son nez. Originaire de Bouhinoune dans la banlieue tizi ouzéenne, Ahmed nous confie que ça lui arrive même de penser à rentrer définitivement au pays, quand l'heure du retour à Montréal sonne. Il n'hésite pas à mettre à nu sa détresse, comme Slimane Azem l'a si bien décrite dans sa célèbre chanson «A Muh à Muh». Quand il est au Canada, il ne pense qu'à l'Algérie et quand il est ici, le souvenir du chômage et de la mal-vie ainsi que des problèmes familiaux inextricables qu'il a eu à vivre resurgissent et il ne sait plus quoi faire. Un autre cas de cette peur à la veille de partir est celui de Mustapha qui vit aux Etat-Unis depuis cinq ans, après avoir gagné à la fameuse loterie. Installé à San Francisco depuis, il ne nie pas les côtés positifs qu'offre la vie au pays de l'Oncle Sam. En même temps, il avoue la douleur d'être séparé pendant deux à trois ans de l'Algérie et de la Kabylie plus particulièrement. Pour pouvoir profiter au maximum de son séjour en Algérie, il a pris un congé de cinquante jours. Il constate que le temps passe si vite qu'il n'arrive pas à admettre que, dans moins d'une semaine, il ne pourra plus fouler le sol de sa terre natale jusqu'à nouvel ordre. Après avoir profité des plaisirs de la mer, notamment à Tigzirt et Azeffoun ainsi que de ceux de la montagne, malgré la chaleur parfois très souvent caniculaire, les émigrés, qui sont venus cette année par milliers dans la wilaya de Tizi Ouzou, vont donc regagner leurs résidences «permanentes» à l'étranger, le coeur déchiré. Ils vont aussi laisser un vide dans toute la wilaya de Tizi Ouzou et plus particulièrement au chef-lieu de wilaya et dans les deux villes côtières de Tigzirt et Azeffoun. Ils mettent vraiment du charme à l'ambiance générale qui règne dans ces villes en été en les extirpant en quelque sorte de leur torpeur, le temps d'un été. Un été au pays.