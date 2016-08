ALIMENTATION À ORAN 20% des produits vendus sont périmés

Par Walid AÏT SAÏD -

Les dermatologues d'Oran, ne chômant pas ces dernières années, sonnent l'alarme vu la hausse du nombre de patients atteints des maladies de la peau.

Un taux de 20% des produits lambda proposés à la consommation sont dans la plupart des cas impropres à la consommation. Les produits alimentaires viennent en tête de liste, à commencer par la viande rouge, le saucisson merguez et la viande hachée ou encore le très gras plat traditionnel portant le nom de «osbane», produit préparé à partir du boyau et des tripes. Ces produits alimentaires tant prisés, connaissent une demande accrue. Ils sont constitués d'un taux très élevé de matière grasse estimé à pas moins de 95%, alors que le contraire devrait se produire, c'est-à-dire 95% de viande et 20% seulement de matière grasse. De telles révélations ont été mises à nu suite aux analyses effectuées par les biologistes du laboratoire régional d'analyses rattaché à la direction en charge de la lutte contre la fraude. Dans une opération effectuée récemment, plusieurs échantillonnages ont été prélevés sur 100 produits alimentaires comme la viande et les gâteaux. Dans plusieurs analyses opérées sur différents produits de pâtisseries proposés à la vente et à la consommation, ces tartelettes pullulaient de germes microbiens pouvant mettre facilement la santé publique en péril.

Une telle conclusion est de visu perceptible un peu partout dans les marchés d'Oran, dont la très commerçante rue des Aurès ex-La Bastille. Dans ce marché, offrant une image hideuse, tous les coups sont permis, à commencer par la mise en vente des produits alimentaires hautement sensibles à la moindre chaleur. Il s'agit entre autres des produits laitiers comme le fromage camembert et le fromage fondu. Arrivés à péremption, des commerçants peu scrupuleux ne trouvent rien de mieux à faire que de céder leurs «poisons» à des prix imbattables, d'où des complications gastriques comme les intoxications alimentaires.

Au marché de la Bastille tout comme dans celui d'El Hamri ou encore à Mdina Djedida, le pain, premier élément servi la table des dizaines de restaurants et des foyers familiaux, est vendu dans des conditions qui sont encore loin de répondre aux normes d'hygiène. Des produits cosmétiques et de beauté dont la date de péremption est dépassée ou encore soumettant le consommateur à de sérieux problèmes de santé sont exposés à la vente en toute quiétude. Des analyses effectuées sur des shampoings de pacotille ont révélé tout le mal, frappant de plein fouet le marché local échappant à tout contrôle. La majeure partie de ces produits contient un taux important d'hydrogène et autres composants provoquant la chute des cheveux et irritations cutanées sur plusieurs parties du corps dès leur application. Idem pour les savons et autres produits de beauté. Des crayons de maquillage, du toc, sont décorés superficiellement par des couleurs à la fois chatoyantes, clinquantes et attrayantes.

Leur contenu n'est pas méconnu par le commun des consommateurs prenant le risque de les acquérir malgré les grands dangers qu'ils présentent. Ces produits, provenant souvent de la contrefaçon, sont également cédés à des prix abordables.

Les dermatologues d'Oran, ne chômant pas ces dernières années, sonnent l'alarme vu la hausse du nombre de patients atteints de différentes maladies de la peau. Au fur et à mesure que la rituelle fête religieuse de l'Aïd El Kebir approche, des effets vestimentaires et des chaussures bas de gamme, provenant essentiellement des pays asiatiques, inondent le géant marché de Mdina Djedida. Là encore, les prix imbattables appliqués constituent le premier élément déclenchant attirant des familles aux faibles bourses ou encore celles socialement mal à l'aise. Si des pays asiatiques s'ingénient dans leurs modes opératoires dans la fabrication des produits lambda tout en expédiant d'importantes quantités d'effets bas de gamme, des vendeurs locaux trouvent que l'aubaine est propice pour vendre le maximum de ces produits tant que d'importants gains sont rapidement engrangés tout en rabaissant les prix.

L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat sont les premières raisons prises en compte par ces commerçants dévergondés.

A quand donc la mise en application à la fois rigoureuse et effective de toutes mesures répressives adoptées et celles tant promises par les responsables hiérarchiques? Réglementer un marché gangrené par le commerce informel n'est contre toute attente pas pour...demain!

En attendant, le consommateur est piégé par la nécessité de répondre aux besoins de sa famille tout en se soumettant au diktat imposé par des commerçants difficiles à dompter par des mesures annoncées pompeusement à travers les médias lourds sans qu'elles ne soient accompagnées par un suivi effectif sur le terrain.