LE PREMIER MINISTRE AUJOURD'HUI EN VISITE À SAÏDA Sellal retrouve le terrain

Par Amar INGRACHEN -

Le Premier ministre inaugurera et inspectera de nombreux projets socioéconomiques

Après quelques semaines de répit, le patron de l'Exécutif reprend son activité et entame sa rentrée par une visite de terrain dans l'une des wilayas les plus pauvres du pays.

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, sera aujourd'hui en visite dans la wilaya de Saïda à la tête d'une importante délégation ministérielle. Il revient sur ses trace, après le voyage qu'il y a fait en 2012 pour inspecter les projets qu'il a lancés lui-même, et faire ainsi un bilan de son travail de terrain, sachant que Saïda est considérée comme l'une des wilayas les plus pauvres d'Algérie. Il est aussi attendu que, au cours de cette visite, le Premier ministre inaugure et inspecte de nombreux projets socioéconomiques, de même qu'il lancera les travaux de nouveaux chantiers visant à donner une nouvelle impulsion au processus de développement local et à améliorer les conditions de vie de la population locale.

Selon un communiqué des ser-vices du Premier ministre, la commune de Sidi Ahmed sera la première étape de cette visite.

M.Sellal visitera l'exploitation agricole Erraâ» s'étendant sur 2000 ha. Il inaugurera également une huilerie industrielle d'une capacité de 80 millions de litres/an et présidera une cérémonie de remise d'actes de concession de terres agricoles au profit d'agriculteurs. Dans la commune d'Aïn Lahdjar, le Premier ministre posera la première pierre du projet de réalisation d'une conduite d'amenée d'eau douce au profit de la ville de Saïda. Au chef lieu de wilaya, indique la même source, il posera la première pierre d'un projet de 4900 logements, comme il lancera le projet de réalisation d'une trémie et d'un parking à étages. Sur place, il suivra une présentation du programme de mise à niveau de réhabilitation des pôles urbains de la ville.

Le programme du Premier ministre comprend l'inauguration et la mise en service de l'extension de la minoterie Eriad et celle d'une unité de production de boissons gazeuses. Il devra également présider une cérémonie de remise d'actes de concessions de terrains au profit des investisseurs. M. Sellal visitera, par ailleurs, la nouvelle gare ferroviaire des voyageurs et s'informera sur le projet de réalisation de la ligne ferroviaire Saïda-Moulay Slissen, à Sidi Bel-Abbès. Dans la commune de Sidi Boubakeur, le Premier ministre mettra aussi en service la nouvelle station d'épuration d'eaux usées et inaugurera un lycée de 800 places.

Mais, compte tenu de la conjoncture actuelle, le point sur lequel Sellal est le plus attendu c'est sans doute le contenu des réformes économiques à entreprendre et dont le président Bouteflika a dit, dans son dernier message aux Algériens à l'occasion du 20 Août, qu'elles sont «incontournables». En effet, face à la chute des exportations, hydrocarbures et hors hydrocarbures, et à l'amenuisement des recettes de l'Etat, des réformes structurelles profondes deviennent nécessaires et Sellal est tenu de donner un écho à l'appel du président Bouteflika.

En effet, celui-ci a rappelé solennellement que «la récente révision constitutionnelle visait, entre autres objectifs, la modernisation des modes et règles de gouvernance, de démocratie et de liberté pour les adapter à l'incontournable processus de réformes économiques, susceptible d'ouvrir à l'économie nationale de nouvelles perspectives au mieux des intérêts de notre peuple que nous voulons mettre à l'abri des fluctuations des marchés pétroliers». Sellal va-t-il étaler le processu de réforme à mettre en place dans les mois qui viennent? peut-être pas, mais des indices seront sans nul doute livrés.