CONSTANTINE Vaste opération de ratissage

Par Ikram GHIOUA -

Il y a quelques jours, l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel du commandement de la 5e Région militaire, déclenchait une vaste opération de ratissage à Constantine.

Celle-ci, confient des sources très bien informées, a été élargie pour répondre aux exigences du terrain devant être ratissé de fond en comble. L'intervention de l'ANP s'étend de Djebel El Ouahch, précisément du lieudit Laârima vers Kehf Lakhel, pour concerner toute la zone Nord-Est en allant vers Aâgueb à El Haria, El Khroub, qui donne accès aux massifs de Hbaba et Béni Oulbene à Skikda. Cette opération, ajoutent encore nos sources, a été déclenchée sur la base de renseignements vérifiés et recoupés, faisant état de la mobilisation d'un groupe terroriste qui agit sous la coupe du bras droit de Boudraâ alias Abou Mossaâb, arrêté en juillet 2015. Ses groupes de soutien seront démantelés l'un après l'autre comme rapporté dans les différents communiqués du ministère de la Défense nationale. Au moins 32 éléments seront neutralisés.

Il s'agit de katibet El Ghoraba, qui a un nouvel émir, qui a fait allégeance à Daesh dans un enregistrement vidéo en novembre 2015. Son nouvel émir répond au nom de Laouira, alias Abou Hamam, âgé d'une quarantaine d'années. Originaire de Constantine, issu du quartier populaire Faubourg, il a rejoint les maquis en 2008. Le nouvel émir est en train de reconstituer son groupe dont le nombre n'a pas été déterminé, mais aussi de redynamiser des cellules dormantes de soutien. Néanmoins, selon les mêmes sources, cette katiba, prétendue une branche de Daesh, peine à attirer des sympathisants. Elle manque de soutien financier, de logistique et d'assistance. Les récentes bombes découvertes à El Khroub ont été nouvellement fabriquées, annonçant, cependant, d'éventuelles menaces d'attentats. Fort heureusement, les forces de sécurité n'ont pas manqué de vigilance dans leurs investigations pour freiner l'émergence de cette phalange. Son ancien émir est connu pour ses nombreux crimes et a à son actif plusieurs actes subversifs. Sa neutralisation à Azzaba wilaya de Skikda, a permis d'ailleurs l'arrestation de plusieurs autres terroristes mais surtout d'éviter un carnage à Constantine, dans la mesure où ce groupe criminel projetait lors de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe» de commettre plusieurs attentats, prenant pour cible d'importants édifices, tels que la grande salle de spectacle Ahmed-Bey, le trans-Rhummel et l'hôtel Marriott.

L'ANP est désormais sur la trace de ce nouveau chef terroriste. Les résultats enregistrés jusqu'à présent font état de la découverte de plusieurs bombes de fabrication artisanale et plusieurs caches, lesquelles ont été détruites. L'ANP poursuit ses investigations sur le terrain comptant prendre vivante la composante de katibat El Ghoraba. Rappellons que l'ANP avait décapité le groupe terroriste Djund El Khilafa, la première branche de Daesh en Algérie, au mois de décembre 2014, lors de cette opération survenue après l'assassinat d'un ressortissant français, l'ANP armée d'une expérience incontestable coupera définitivement les tentacules de la bête immonde en neutralisant Abdel Malek El Gouri, l'émir de Djund El Khilafa en infiltrant le cercle de ce terroriste. Suite à un travail minutieux et une parfaite exploitation des renseignements, l'unité spéciale qui menait l'opération a mis fin à la progression du monstre à Boumerdès. L'ANP usera aussi de son génie pour éradiquer katibat El Ghoraba.