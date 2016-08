BATNA 59 % des crédits ANSEJ recouverts

Le taux de recouvrement des crédits accordés par l'antenne de Batna de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) depuis son ouverture en 1997, a atteint 59% à juin 2016, a indiqué hier son directeur, Abdelhafidh Djemali. Un total de 310,7 millions DA sur 526,8 millions DA de crédits accordés à des porteurs de projets a été recouvré, précise le même cadre qui fait état de la création de 8 281 microentreprises dont 67% durant la seule période 2011-2015 avec un pic de 1 107 micro-entreprises en 2012. 20 042 emplois ont été ainsi créés par ces microentreprises dont 82% ont été financés durant 2015 dans les secteurs de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, l'hydraulique, l'industrie et l'artisanat contre un taux de 47% avant 2010, selon la même source. Durant les sept premiers mois 2016, 438 nouveaux projets ont été financés, générant 735 emplois, souligne M. Djemali qui relève une certaine baisse du nombre de projets financés, comparativement à 2015. Le même cadre note toutefois durant la même période une augmentation à 52% de la proportion des projets portés par les diplômés des établissements de formation ainsi que de celle des universitaires passée à 17% contre respectivement 43% et 12% en 2015. 31% des projets financés ont été engagés dans le secteur de l'industrie, 29% dans celui de l'agriculture et 23% dans le bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique, a-t-il encore ajouté.