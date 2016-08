DJELFA Ouverture d'un tronçon du dédoublement de la RN46

Les autorités de la wilaya de Djelfa ont procédé, hier, à l'ouverture à la circulation d'un tronçon du projet de dédoublement de la RN46, reliant la ville de Djelfa à la zone urbaine de Mouileh, a-t-on constaté. Selon les explication fournies sur place, ce tronçon routier de 13 km de long fait partie d'un projet de dédoublement d'un axe de 20 km de la RN46, dont la réception dans sa totalité, à la fin novembre prochain, «devrait permettre une plus grande fluidité du trafic sur cette voie traversée par un important flux de véhicules, en direction de M'sila et de l'est du pays notamment». Auparavant, cet axe routier dotée dans le passé d'une voie unique, était le théâtre d'accidents meurtriers.