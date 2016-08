EMPORTÉS PAR LES EAUX DES OUEDS EN CRUE Deux corps sans vie repêchés à Tamanrasset

Les corps sans vie de deux personnes emportées par les eaux en crue des oueds de la région de Tamanrasset ont été repêchés par les services de la Protection civile, a-t-on appris hier des responsables de la direction locale de cette institution. Il s'agit du corps d'une personne (65 ans), emportée par les eaux en crue de l'oued de la région d'Ihelfen, 30 km ouest de Tamanrasset, ayant été retrouvée ce mercredi matin par les éléments de la PC à une distance de 900 mètres du lieu de sa disparition, le responsable de la cellule de communication à la direction de la Protection civile, le lieutenant Ben Anes Baghour Ahmed.

Le deuxième corps, concerne une victime (48 ans), originaire de la commune de Tazrouk, qui a été entraînée par une crue de l'oued Timesdelssine, 40 km de la commune d'In Mguel vers celle d'Idless, après avoir été piégée par les eaux en furie à l'intérieur d'un véhicule tout-terrain, a-t-il ajouté.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour retirer cette dernière victime de son véhicule, piégée par les eaux, selon la même source, précisant que cette personne était en route vers sa ville natale.

Les précipitations intermittentes qui se sont abattues ces deux derniers jours sur la ville de Tamanrasset et ses banlieues ont atteint des cumuls oscillant entre 9 et 30 mm, selon les services météorologiques. C'est la deuxième fois en l'espace de 15 jours que des oueds en crue emportent des personnes dans la région de Tamanrasset.

Le 13 août dernier, deux personnes ont trouvé la mort et 27 autres ont été sauvées d'une mort certaine grâce à l'intervention des éléments de la Protection civile, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Tamanrasset durant 48 heures causant des crues dans les rivières de la région.

Les corps des deux victimes, âgées de 16 et 30 ans et toutes deux de nationalité algérienne ont été repêchés par les agents de la Protection civile après s'être noyées dans une mare d'eau alors que les 27 autres, coincées dans divers points de la ville de Tamanrasset, ont été sauvées grâce à de grands moyens de sauvetage, a précisé le chargé de la communication à la direction de la Protection civile de Tamanrasset, le lieutenant Ben Anes Baghour.