SOUK AHRAS Plus de 35 millions de DA pour les agriculteurs

La Caisse régionale de mutualité agricole de Souk Ahras (Crma) a alloué une enveloppe financière de 35, 6 millions de dinars pour indemniser les agriculteurs assurés dont les récoltes ont été endommagées par la grêle et les incendies, a-t-on appris hier auprès du directeur de cette structure. L'opération d'indemnisation à la mi-septembre concerne les agriculteurs assurés dont les récoltes ont été endommagées par la chute de grêle des mois d'avril et mai derniers dans les communes situées au sud du chef -ieu de la wilaya, Oum Ladhaim, Ouilane, Sedrata et Bir Bouhouche a précisé Mohamed-Yazid Selmaoui. La superficie affectée par les chutes de grêle a été estimée à 1550 hectares englobant 4970 quintaux de blé dur, 1572 quintaux de blé tendre et 1177 quintaux d'orge, en plus de 22 quintaux de pois chiche a détaillé le même responsable, précisant que le montant de l'enveloppe financière destinée à compenser les dommages de la grêle a atteint 29,38 millions de dinars. S'agissant des dommages causés par les incendies, le même responsable a indiqué que 20 incendies causés par des moissonneuses-batteuses ont décimé 184 hectares de terres agricoles, soulignant que le montant de l'enveloppe financière destinée à l'indemnisation des agriculteurs, dans le volet incendie, s'élève à 6,22 millions de dinars.

M. Selmaoui a fait savoir également que la Crma de Souk Ahras a procédé à l'indemnisation de 178 dossiers au cours de cette saison, avec un total de 57,44 millions de dinars pour une superficie de 4145 hectares affectée par la grêle et les incendies. Il a appelé les agriculteurs de la wilaya à se rapprocher de la caisse et à s'enquérir des procédures pour une assurance des récoltes et de l'élevage, détaillant qu'une réduction de 40% est applicable. Le nombre des agriculteurs assurés à la Crma qui n'a pas dépassé 560 agriculteurs la saison dernière a atteint ce mois-ci 773 agriculteurs dans le domaine des céréales et des légumineuses, grâce aux campagnes de sensibilisation organisées avec la direction des services agricoles, la chambre agricole, la coopérative de céréales et des légumes secs et l'Institut technologique des grandes cultures de Guelma.