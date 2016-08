GENDARMERIE NATIONALE À ANNABA Tewfik Darkaoui nouveau chef du groupement

Par Wahida BAHRI -

Le nouveau commandant de cette institution militaire vient remplacer le colonel Sarhoud Smain muté dans les mêmes fonctions à Alger.

Installé avant-hier, par le colonel Meghalta Tahar, premier responsable régional de la Gendarmerie nationale de la Région 5 de Constantine, Tewfik Darkaoui est désormais le nouveau commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Annaba. Le nouveau locataire du groupement du «Darek El Watani» a pris ses fonctions, lors d'une cérémonie organisée au siège du groupement de la Gendarmerie nationale d'Annaba, assistée par les autorités locales, civiles et militaires. Le nouveau commandant de cette institution militaire vient remplacer le colonel Sarhoud Smain muté dans les mêmes fonctions à Alger. Le désormais ex-chef du groupement de gendarmerie d'Annaba a, tout au long de l'accomplissement de ses fonctions, outre la droiture avec laquelle il a dirigé cette institution sécuritaire, n'a pas lésiné sur l'usage professionnel des moyens humains et matériels pour assurer la protection des personnes et des biens, un fait qui lui a valu non seulement le respect et la sympathie de la population, mais aussi le titre d'homme de rigueur. En témoignent les mesures prises dans le cadre de la préservation de la quiétude des personnes et la sécurité de leurs biens. D'où la présence des diverses brigades de ce corps militaire, sur tout le territoire de la wilaya, chacune dans le cadre de ses prérogatives. Une rigueur remarquée notamment dans la gestion de la circulation routière, ce qui explique la sensible baisse des accidents de la route dans la wilaya d'Annaba, comparativement à d'autres wilayas du pays. Un élan de professionnalisme qui verra sa continuité avec le nouveau chef de la Gendarmerie nationale le lieutenant-colonel Tewfik Darkaoui en l'occurrence. Ce dernier, tout en remerciant son responsable pour la confiance placée en lui, a, dans son allocution d'investiture à son poste de premier responsable de la Gendarmerie nationale dans la wilaya, promis d'agir toujours dans le sens de sa noble mission afin d'instaurer un climat de confiance dans la wilaya, et s'est engagé à accomplir les missions qui lui sont confiées avec conscience, professionnalisme et abnégation.