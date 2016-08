TRAFIC DE DROGUE À ANNABA 70 kg de kif saisis à Boukhadra

Par Wahida BAHRI -

Les éléments de la police judicaire relevant de la sûreté de wilaya d'Annaba ont mis fin à l'activité d'un réseau de narcotrafiquants et saisi 70 kilogrammes de résine de cannabis, apprend-on de source sécuritaire. Les explications apportées par les soins des mêmes sources, font état de l'exploitation d'informations parvenues à leur niveau sur l'implication d'un agent de sécurité d'une société à Annaba, dans la vente de drogue. Après de minutieuses investigations et filatures, le mis en cause dans ce trafic illicite de drogue, l'agent de sécurité en l'occurrence, a été appréhendé à la localité de Boukhadra, en possession d'une quantité de kif traité destinée à la vente, a précisé notre source. Soumis à l'interrogatoire, le narcotrafiquant est passé aux aveux et a dénoncé son complice et leur fournisseur. Ce dernier, un baron qui active sous la couverture d'une boucherie à Boukhadra, devait préciser notre source. Agissant dans la discrétion la plus absolue, le baron et le deuxième complice ont mordu à l'hameçon du piège mis en place par les éléments de la PJ et ont été arrêtés à l'intérieur de la boucherie, lieu d'activité narcotique où il a été découvert, lors de la perquisition, des plaquettes de résine de cannabis, sous forme de savonnettes de250 g pour les unes et des «mraouds» (bâtons) pour les autres, totalisant 70 kilogrammes de kif traité, cachés soigneusement dans l'arrière-boutique de la boucherie. Arrêtés sur place, les trois mis en cause, âgés entre 32 et 45 ans, ont été déférés par-devant le magistrat instructeur de la circonscription territorialement compétente, El Hadjar en l'occurrence, qui, après avoir retenu à leur encontre les griefs: association de malfaiteurs, détention et vente illicite de drogue, a ordonné leur mise sous mandat de dépôt.