COMMANDEMENT DES FORCES TERRESTRES ET RÉGIONS MILITAIRES Bouteflika opère un mouvement au sein de l'armée

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le président Bouteflika, chef suprême des armées

Ces nominations interviennent après une tournée des popotes menée au pas de charge par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah.

Du sang neuf au sein de l'ANP. Le président de la République a opéré de nombreux changements dans les structures de l'armée a rapporté le Journal officiel dans son dernier numéro daté du 17 août dernier. Ainsi par décret présidentiel, le chef de l'Etat a mis fin aux fonctions du chef d'état-major du commandement des Forces terrestres, le général-major Abdelghani Malti. Il a été remplacé à ce poste par le général-major, Omar Tlemsani. Ce dernier occupait auparavant le poste d'adjoint au commandant de la 3ème Région militaire. Le Journal officiel rapporte également que le président Bouteflika a mis fin aux fonctions de chef d'état-major de la 2ème Région militaire, exercées par le général El-Hachemi Bachi et remplacé à ce poste par le général Hocine Mehassouel. Au niveau de la 5ème Région militaire, c'est Abdelhakim Meraghni qui a été nommé au poste de chef d'état-major en remplacement du général Khelifa Ghaouar. Le président de la République a mis aux fonctions de directeur des écoles des cadets de la Nation au département emploi-préparation de l'état-major de l'ANP exercées par le général-major Boumediene Mazouz.

Plusieurs magistrats militaires des 1ère, 2ème, 5ème et 6ème Régions militaires sont également touchés par ce mouvement. Ces nominations interviennent après une tournée des popotes menée au pas de charge par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. La dernière en date remonte à avant-hier, à Hassi Bahbah (1ère Région militaire), où s'est déroulée l'exécution d'un exercice tactique aérien à tirs réels, supervisé par le vice-ministre de la Défense nationale. C'est la troisième opération d'envergure à balles réelles menée par l'ANP en l'espace de trois mois.

Le 23 mai dernier, le général de corps d'armée a supervisé, un exercice «combiné à balles réelles qui s'est déroulé sur plusieurs phases, dans des conditions proches du réel» au sein de la 3ème Région militaire à Béchar. Des unités des forces terrestres, aériennes et de défense aérienne du territoire, ont participé à cet exercice qui vise notamment «l'entraînement des éléments et des unités aux situations de combat proches du réel. Il s'ensuivit, il y a quinze jours, un tir de missiles mer-mer au niveau du polygone des Forces navales, relevant de la façade maritime Ouest à Oran. L'exercice a été exécuté par l'équipage de la corvette El Fateh, numéro de bord 921, une nouvelle acquisition pour les Forces navales. Avec la même détermination et la même performance, les éléments de l'ANP ont exécuté, hier, un autre exercice qui «s'inscrit dans le cadre de la préparation au combat pour la période estivale 2016», selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le but recherché, ajoute le communiqué du MDN étant «d'examiner le niveau de maîtrise des systèmes d'armements par les équipages et d'évaluer leurs réactions lors des différentes situations tactiques proches du réel, ainsi que de renforcer les capacités des cadres et des états-majors en matière de planification, de préparation et de conduite des exercices aériens».

Les démonstrations de force de l'armée auxquelles a assisté le général de corps d'armée portent-elles un avertissement défini? Visent-elles un ennemi particulier? Pour de nombreux observateurs, tout porte à croire que le vice-ministre de la Défense nationale dévoué à sa mission, tente par ses nombreux messages de s'adresser aux ennemis de tout bord. Sur la carte de l'Afrique, l'Algérie apparaît comme un îlot de paix cerné au niveau de toutes ses frontières par des feux de tension, des guerres. La guerre au Mali, l'instabilité au Niger, la Tunisie en convalescence et qui subit encore des attaques de Daesh, le chaos en Libye et la narcoguerre aux frontières avec le Maroc. C'est ce qui justifie ces préparatifs intenses de l'armée comme le précise le vice-ministre de la Défense nationale: «Il s'agit de se préparer à toute éventualité.»