DES LOGEMENTS, DE L'EAU, DES ROUTES ET DES PROJETS D'ENVERGURE Ce qu'a fait Sellal à Saïda l'Heureuse

Par Notre envoyé spécial à Saïda Amar INGRACHEN -

Bain de foule pour le Premier ministre

Serein, rassurant, mais offensif, lors de sa visite effectuée, hier, dans la wilaya de Saïda, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a dissipé bien des appréhensions et a eu l'opportunité de tâter le terrain à la veille de cette rentrée sociale particulière.