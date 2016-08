CHLEF ET TIZI OUZOU Plusieurs caches et bombes détruites

Par Ikram GHIOUA -

L'Armée nationale populaire poursuit avec force et détermination sa lutte contre le terrorisme, établissant chaque jour un nouveau bilan.

Des résultats probants qui renseignent sur l'engagement de l'ANP à en finir avec ce fléau aux dimensions internationale. Après les résultats enregistrés à Constantine, l'ANP vient de détruire trois caches qui servaient d'abris aux terroristes et quatre bombes de fabrication artisanale. Dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, il est souligné «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont détruit, le 30 du mois courant, trois caches pour terroristes, un canon, quatre bombes de fabrication artisanale et un obus pour mortier à Chlef et Tizi Ouzou, au niveau du commandement de la 1ère Région militaire». La même source avait auparavant rendu compte d'un bilan de 24 heures, indiquant qu' «un détachement de l'ANP a arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Constantine, commandement de la 5ème Région militaire, alors qu'un troisième avait été arrêté précédemment. Le même communiqué ajoute: «Un autre détachement a détruit quatre caches pour terroristes, neuf bombes de fabrication artisanale, une quantité de munitions et des moyens de détonation à El Khroub, Constantine, Tizi Ouzou et Chlef.» Les investigations de l'ANP ne se limitent pas aux résultats de la lutte antiterroriste. Confrontés à la contrebande, les militaires ont indiqué que le MDN, «dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée a appréhendé, à El Oued, un contrebandier et saisi deux camions chargés de 3396 unités de boissons de différentes marques».

Par ailleurs, «des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté deux narcotrafiquants à Maghnia et ont saisi 298 comprimés psychotropes». Le MDN rapporte également qu'à «Laghouat, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi deux fusils de chasse et une quantité de munitions. De même à Djelfa, un détachement a arrêté deux personnes à bord d'un véhicule de tourisme, avec en leur possession un fusil de fabrication artisanale», ajoutant qu'«à Illizi, un détachement de l'ANP a appréhendé quatre immigrants clandestins de différentes nationalités africaines». Par ailleurs, indique encore le MDN, «des éléments des garde-côtes d'Annaba ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes, à bord d'une embarcation de construction artisanale». Toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, «un détachement de l'ANP a appréhendé deux narcotrafiquants à Oran et saisi une quantité de 36 kilogrammes de kif traité, dissimulée à bord d'un véhicule utilitaire, tandis que des éléments des gardes-frontières ont saisi, à Tlemcen, une autre quantité de 22,5 kilogrammes». Concernant la contrebande aux frontières est, le MDN indique que «des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un contrebandier et saisi 3000 unités de tabac à bord d'un véhicule de tourisme. Au Sud et plus exactement à Timiaouine, un détachement de l'ANP a saisi un camion près des frontières, chargé de 3200 litres de carburant destinés à la contrebande». L'ANP a également réussi à appréhender une vingtaine de migrants clandestins dans différentes régions du Sud en avortant une autre tentative d'émigration clandestine, aux côtes d'Annaba, en arrêtant sept personnes.