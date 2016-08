LA CIRCULATION SERA INFERNALE AVEC LA RENTRÉE SCOLAIRE Le calvaire des embouteillages

Par Madjid BERKANE -

C'est la rentrée...

La double rentrée sociale et scolaire est un événement majeur dans la vie des Algériens.

Le phénomène des embouteillages qui est relativement nouveau en Algérie est le désagrément que redoutent le plus les Algériens en cette veille de double rentrée scolaire et sociale prévue cette année pour le 4 septembre prochain.

Depuis une semaine déjà, les usagers de la route ont eu un avant-goût sur la situation qui caractérisera dès dimanche prochain les routes. Celles-ci, en fait, ont renoué au grand dam des usagers, avec les embouteillages et les différents bouchons. La distance que parcouraient les automobilistes en quelques minutes par exemple sur le tronçon autoroutier traversant la ville d'Alger au début du mois d'août ou vers la fin du mois de juillet, est parcourue ces jours-ci en une heure, voire plus. Le retour de la plupart des fonctionnaires de leur congé annuel et la sortie des familles pour faire les achats nécessaires pour cet événement, ont transformé complètement la chose. Cet avant-goût fait craindre le pire aux automobilistes qui se demandent comment sera la situation une fois que la rentrée des classes sera là.. L'inquiétude des automobilistes s'amplifie, voyant que rien n'a été fait de la part des autorités en charge de cette question, à savoir le ministère des Transports.

Dans la wilaya d'Alger, par exemple où les autorités ont essayé de remédier à la chose, en signant des conventions avec deux entreprises espagnoles pour la régulation de la circulation, force est de constater que rien n'a été fait pour le moment et le grand changement ne sera certainement pas pour les prochains mois. Dans d'autres wilayas, le recours à l'installation des feux tricolores pour réguler la circulation, n'a pas donné trop de satisfaction, pour la simple raison que le parc automobile est très important et que les routes ne sont pas aussi spacieuses. Par ailleurs, la double rentrée sociale et scolaire, pour se dérouler dans de bonne conditions, a mobilisé plusieurs départements ministériels. Le premier département, est celui de l'Intérieur et des Collectivité locales de Nouredine Bedoui. Celui-ci a pris toutes les précautions nécessaires pour cet événement majeur. Il a d'ores et déjà multiplié le nombre de patrouilles des services de sécurité à travers toutes les grandes artères et quartiers des villes, devant les établissements scolaires et à travers de nombreux points sur les routes. Tout cela pour prévoir le moindre danger ou désagrément pouvant survenir dans ces endroits et pouvant créer des situations imprévisibles. Au niveau de l'administration locale dont notamment les APC, le ministère a donné de nombreuses instructions quant à la facilitation de la délivrance des différents documents administratifs.

Dans ce sens, la dernière instruction qu'a donnée le ministre aux P/APC, fut la décision portant la délivrance des permis de conduire au niveau des APC au lieu des daïras, afin de ne pas trop pénaliser les citoyens. L'autre ministre qui s'est mobilisé pour cette reprise, est le ministère de l'Education nationale qui a mis les bouchées doubles pour assurer une bonne rentrée scolaire, en rassurant depuis une semaine déjà les parents d'élèves quant à la disponibilité des livres scolaires particulièrement les livres de deuxième génération, la distribution d'aides financières aux enfants démunis dans les délais, le renforcement des mesures de sécurité au niveau des établissements scolaires pour rassurer les parents d'élèves quant à la sécurité de leurs enfants.

De son côté, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a pris dans le but d'assurer une rentrée universitaire réussie, des mesures quant au bon accueil des nouveaux bacheliers et les étudiants de manière générale... Il a rassuré les étudiants sur l'existence en nombre suffisant de places pédagogiques et des capacités d'hébergement au niveau des cités universitaires, des encadreurs. S'agissant de ce dernier point, le ministère de l'Enseignement supérieur a ouvert des milliers de postes pour le recrutement d'enseignants pour cette rentrée. Quant au ministère de la Solidarité nationale, il a pris lui aussi des mesures visant à assurer une rentrée apaisée. Il a lui aussi rassuré les parents d'élèves handicapés quant à la prise en charge de cette catégorie convenablement dans les centres spécialisés, la disponibilité des livres pour ces enfants scolarisés dans ces centres, le renforcement dans la mesure du possible du transport scolaire. En somme, bien qu'il soit difficile de prévoir le futur, les ministères sus-cités ont pris, contrairement aux années précédentes, de nombreuses mesures judicieuses capables d'assurer pour une fois une double rentrée réussie.