COOPÉRATION ALGÉRO-BRITANNIQUE 9 étudiants chercheurs en Grande-Bretagne

Ils poursuivront des études dans les domaines des droits de l'homme, de l'environnement, des relations internationales et la gestion des ressources pétrolières et gazières.

Neuf jeunes Algériens ont été envoyés au Royaume-Uni pour effectuer des études de troisième cycle dans diverses universités britanniques. C'est ce qu'a annoncé jeudi dernier l'ambassadeur britannique en Algérie, Andrew Noble, précisant que ces étudiants seront totalement pris en charge dans le cadre du programme de bourses d'études «Chevening». L'ambassadeur a reçu lesdits étudiants dans sa résidence pour les féliciter et leur souhaiter bonne chance pour l'année à venir.

«Le programme Chevening oeuvre au niveau mondial à améliorer les liens avec le Royaume-Uni et à fournir des diplômes universitaires aux professionnels à haut niveau avec une excellente compétence linguistique. Je suis ravi que l'Algérie envoie neuf étudiants chercheurs au Royaume-Uni cette année, trois fois plus que le nombre envoyé en 2014», a déclaré l'ambassadeur.

Les chercheurs algériens vont faire leurs études entre autres, dans les domaines des droits de l'homme, de l'environnement, des relations internationales et la gestion des ressources pétrolières et gazières, et ce dans différentes villes à travers le pays, à savoir Londres, Manchester, Birmingham, Reading, Aberdeen et Newcastle.

«Chevening», le prestigieux programme de bourses internationales du gouvernement du Royaume-Uni, offre une opportunité unique aux dirigeants de l'avenir pour construire un réseau mondial de grande importance professionnelle. Il permet aux personnes talentueuses d'établir des partenariats avec le Royaume-Uni dans les domaines sociaux, culturels, académiques et éventuellement commerciaux.

Les anciens étudiants du programme de bourses d'études [...]Chevening ont occupé un grand nombre de postes de direction très variés, à savoir la politique, les affaires, les médias, la société civile, la religion et universitaire. Certains d'entre eux sont même devenus des députés, des journalistes de renom, ou conseillers politiques auprès d'Organisations non gouvernementales (ONG) et chez des groupes de réflexion, tandis que d'autres occupent des postes de direction dans des établissements commerciaux.

L'ambassade britannique procédera à l'étude des demandes pour 2017 en temps opportun.



éventuelle coopération dans la communication

L'ambassadeur britannique chez Grine

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a examiné jeudi dernier avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Alger, Andrew Noble, les perspectives de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'information et de la communication, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont évoqué «l'intensification» de la coopération, «notamment en matière de formation et d'échange de savoir-faire entre les deux pays», ajoute-t-on de même source.