INONDATIONS DE TINDOUF 8000 Sahraouis regagneront l'école à El-Ayoun

Six sur les huit écoles que comptait El-Ayoun ont été complètement endommagées par les inondations qui ont frappé les camps des réfugiés sahraouis de Tindouf.

Plus de 8000 enfants sahraouis regagneront l'école dans les prochains jours dans le camp des réfugiés d'El-Ayoun, fortement affecté par les récentes intempéries, grâce à un dispositif d'urgence, a assuré le représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) en Algérie, Marc Lucet. «L'urgence et la complexité pour nous était de planifier et d'envisager les solutions qui permettront aux 8109 enfants sahraouis scolarisés dans les écoles d'El-Ayoun d'avoir une rentrée scolaire normale le 6 septembre prochain», a indiqué M.Lucet, dans une déclaration à l'APS.Le représentant de l'agence onusienne a précisé que six sur les huit écoles ainsi que quatre des sept jardins d'enfants que comptait El-Ayoun ont été complètement endommagés par les inondations qui ont frappé les camps des réfugiés sahraouis de Tindouf, ceux d'El-Ayoun et de Dakhla ayant été les plus touchés.Ainsi, s'agissant du premier, ce sont quelque 849 familles qui ont été pénalisées par les inondations du 15 août passé, dont 406 ont vu leurs maisons complètement détruites, a encore informé M.Lucet. Il a noté, à ce propos, que le plan d'urgence mis en place au lendemain de la catastrophe a associé, outre l'Unicef, le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), le Croissant-Rouge sahraoui (CRS), les partenaires humanitaires et autres Organisations non gouvernementales (ONG) étrangères activant dans les camps de Tindouf. Assurant qu'à l'heure actuelle, «tout le monde» est en train d'oeuvrer pour la concrétisation et la réussite de ce plan, M.Lucet a relevé «l'importante mobilisation» qui a été actionnée pour faire face aux conséquences de ces intempéries, notant que l'Unicef assure la coordination s'agissant du volet éducation. Dans le cadre de ce dispositif d'urgence, a-t-il détaillé, il a été décidé d'entreprendre des travaux de réhabilitation des écoles partiellement endommagées, de sorte à ce que ces structures soient utilisées pour la prochaine rentrée scolaire. Par ailleurs, des tentes scolaires ont été aménagées pour accueillir les élèves des écoles hors d'usage alors qu'il a été envisagé le recours au système du double shift (vacations matin et après-midi) permettant à tous les enfants d'El-Ayoun d'être au rendez-vous de la nouvelle année scolaire. Tout en insistant sur l'importance de soutenir la scolarisation des enfants sahraouis, M.Lucet a souligné qu'il s'agira, dans un second temps, de mobiliser les fonds nécessaires pour la reconstruction et la réhabilitation définitive de l'ensemble des écoles ayant été touchées par le récent déluge. Pour s'assurer de la bonne exécution du plan d'urgence, le représentant de l'Unicef prévoit de se déplacer du 5 au 8 septembre prochain dans les camps de Tindouf pour assister à la rentrée scolaire des enfants d'El-Ayoun. Il y procédera également à l'inauguration d'une nouvelle école à Dakhla, un projet lancé à la suite des inondations qui se sont abattues sur le camp en novembre 2015. «Il s'agira, à travers ce déplacement, de recenser les difficultés et de faire un plaidoyer pour le soutien des enfants sahraouis», a-t-il observé, lançant un appel pour la «mobilisation d'autres fonds» qui seront destinés à la reconstruction des habitations démolies, avec lesquelles les familles concernées «ont tout perdu», a-t-il déploré. Sur un autre plan, M.Lucet a tenu à relever les efforts entrepris par le HCR qui avait engagé des travaux d'urgence pour la réparation du château d'eau qui approvisionne tout le camp d'El-Ayoun, dont les habitants ont été privés d'eau pendant quelques jours. L'agence en question a procédé également à la distribution de tentes pour les familles sans logis alors que, de son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) a mobilisé des quantités de provisions supplémentaires, a-t-il poursuivi, se félicitant, par ailleurs, de l'esprit de «solidarité» du peuple sahraoui ayant permis d'atténuer les retombées de cette dure épreuve.