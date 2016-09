ORAN Des classes surchargées

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le phénomène de la surcharge dans les classes est toujours en vigueur, malgré la réception de plusieurs dizaines de nouveaux établissements.

Prés de 340.000 élèves, dont plus de 13.000 nouveaux inscrits, regagneront à partir de demain les bancs des écoles à l'occasion de la rentrée scolaire de l'année 2016-2017. Le nombre des enfants scolarisés a connu cette année une hausse de plus de 5000 élèves, comparativement à l'année écoulée.

Cela nous amène à dire que le phénomène de l'encombrement et la surcharge dans la classe est toujours d'actualité. Pis encore, il n'est pas près de connaître un heureux épilogue.

Selon des estimations faites par plusieurs associations de parents d'élèves, pas moins de 50 élèves se bousculeront dans les pupitres des classes. Une telle surcharge est, dans plusieurs localités, provoquée par les opérations de relogement de plusieurs familles, ayant résidé dans les quartiers populaires de la ville d'Oran, vers les localités de Gdyel et Oued Tlélat. Une telle situation interpelle encore une fois les responsables hiérarchiques du département de Nouria Benghebrit à faire preuve d'ingéniosité, en mettant en place dans l'immédiat des mécanismes et des moyens nécessaires permettant une scolarité normale des enfants, tout en songeant d'ores et déjà à la réalisation de nouveaux établissements scolaires.

Ainsi, le bon souvenir est encore loin de se concrétiser. Car, le phénomène de la surcharge dans les classes est toujours en vigueur, malgré la réception de plusieurs dizaines de nouveaux établissements.

Ces nouveaux projets ont été accompagnés par des déclarations pompeuses faites vaniteusement par des responsables locaux et centraux de l'éducation, faisant état que l'encombrement dans les écoles est de l'ancienne histoire.

Or, la réalité est toute autre. Plusieurs dizaines de classes ressemblent à de grandes ruches, tellement elles sont pleines à craquer, du préscolaire jusqu'aux classes de la terminale.

Le nombre dépasse largement les normes internationales adoptées par plusieurs pays, ayant opté pour une scolarité moderne. Une telle situation, harassant les maîtres et les professeurs, ne peut aucunement faire le bonheur de l'élève.

Le constat, fait par plusieurs dizaines de parents d'élèves est affligeant lorsque ces derniers se rendent compte que leurs enfants s'entassent au nombre de trois élèves par table. Un autre grand défi attend donc les responsables du secteur de l'éducation et ceux des municipalités, interpellés plus que jamais à faire face à une telle situation, en adoptant des mesures s'imposant.

«Un plan d'action, fondé sur des données réelles et scientifiques, est plus que nécessaire», dira plus d'un parent. Ceux-ci, dont plusieurs dizaines militent dans un cadre officiel en s'organisant dans des associations, ne sont pas à leur premier coup à tirer l'alarme, tout en dressant des constats qu'ils ont présentés comme doléances.

Hélas! «Notre cri de détresse est resté lettre morte», déplore un membre d'une association. Ce n'est pas tout! Une telle situation n'est pas sans incidences plus ou moins fâcheuses. Des spécialistes, tout comme des sociologues, affirment que «la surcharge dans les classes se répercute négativement sur le niveau des scolarisés, l'enseignant peine dans sa mission, en transmettant le savoir aux élèves tout en se dépensant dans la pénible tache devant aboutir à asseoir une certaine sérénité et le calme dans les classes en vue de dispenser son cours le plus normalement».

«Forcer le respect dans une classe surchargée est synonyme de science fiction», dira un parent d'élève.

Malgré tous les efforts de Benghebrit, son rêve de moderniser l'école algérienne est encore loin de se concrétiser tant qu'au niveau local plusieurs lacunes sont à relever, à commencer par le déficit flagrant des écoles et des établissements scolaires.