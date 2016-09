AHMED OUYAHIA SIGNE SON ENTRÉE POLITIQUE Le RND ira seul aux législatives

Les préparatifs de ce rendez-vous électoral seront lancés officiellement au cours de la semaine en cours.

Ahmed Ouyahia a effectué hier sa rentrée politique en réunissant les membres de son bureau national au siège du parti à Ben Aknoun. Dans ce contexte, le RND a décidé d'aborder les prochaines législatives en solo sans recourir aux alliances avec d'autres partis.

A travers le communiqué sanctionnant la réunion de son bureau national, le RND a également décidé d'un programme d'activités soutenu à l'occasion de la rentrée politique, et en prévision de la participation du parti aux prochaines élections législatives de 2017.

L'agenda du patron du RND sera chargé. Il faut rappeler que le RND doit aborder les prochaines élections locales de manière à éviter l'échec essuyé dans 15 wilayas du pays lors des législatives du 10 mai 2012 et dans 14 wilayas lors du renouvellement partiel des membres du conseil de wilaya.

En prévision de la rentrée sociale, Ouyahia réunira très prochainement les élus du parti au niveau des deux chambres du Parlement pour «les doter d'orientations à même de leur permettre d'assumer leur mission (...)de soutien à la mise en oeuvre du programme de Monsieur le président de la République par le gouvernement», est-il relevé. Dans le même cadre, la réunion des coordonnateurs des bureaux de wilayas, l'installation de l'organe national consultatif du parti et l'organisation d'un séminaire de formation au profit des responsables nationaux et locaux du parti en charge de la communication sur le réseau Internet, sont programmées pour les prochaines semaines. De même qu'il poursuivra ses réunions avec les conseils de wilayas élargis aux élus.

Les cadres du parti poursuivront, de leur côté, les activités d'encadrement des militantes et des jeunes militants.

Le RND a relevé avec satisfaction que «la saison estivale s'est déroulée dans de bonnes conditions dans tous les domaines, grâce aux efforts louables déployés par toutes les autorités centrales et locales concernées».

La direction du parti s'est également félicitée «du rythme soutenu déployé durant tout l'été par les structures locales du Rassemblement, ce qui a permis d'exercer plusieurs activités de proximité avec la population et de parachever la consolidation des structures locales du Parti».

Face à la cabale ciblant la ministre de l'Education nationale, émanant notamment des milieux islamo-conservateurs, le RND a réitéré à cette occasion son soutien inconditionnel de la réforme du système scolaire menée par Mme Benghebrit.

Enfin, Le 16 juillet dernier, le secrétaire général du RND a effectué sa dernière apparition sur la scène politique à Oran où il avait prononcé une allocution d'ouverture des travaux de l'université d'été de l'Union générale des étudiants algériens (Ugea),tendance RND.

Le RND a ignoré le mouvement des redresseurs, dont les membres influents menacent de reprendre du poil de la bête dès la rentrée sociale.