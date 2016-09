HAMID GRINE SALUE LES NOUVEAUX TEXTES DE L'AUDIOVISUEL Un cadre idoine pour le professionnalisme

La mise en ordre du paysage audiovisuel est désormais engagée

Les chaînes de télévision qui émettent actuellement vont disposer d'un délai de deux mois pour se conformer aux nouvelles règles.

Les textes réglementant l'activité audiovisuelle offrent le cadre «idoine» aux chaînes de télévision d'exprimer, «en toute liberté, leur algérianité, leur modernité et leur professionnalisme», a affirmé jeudi dernier le ministre de la Communication, Hamid Grine.

«Les textes du cahier des charges réglementant l'activité audiovisuelle offrent le cadre idoine pour permettre aux chaînes de télévision d'exprimer, en toute liberté, leur algérianité, leur modernité et leur professionnalisme, dans le respect des valeurs de notre société», a soutenu dans une déclaration à l'APS, Hamid Grine, au lendemain de la publication de trois décrets exécutifs réglementant l'activité audiovisuelle en Algérie. La mise en ordre du paysage audiovisuel est désormais engagée. Mercredi dernier, le Journal officiel a apporté la pierre à l'édifice de tout le processus qui régentera dorénavant, la création de chaînes de télévision et de radios assortie à la délivrance préalable des autorisations légales. Ainsi, le pas est franchi vers la normalisation d'une situation qui a fini par devenir plus ou moins ubuesque.

Outre la publication de l'appel à candidature lancé par l'Autorité de régulation, assorti des conditions et des modalités de sa mise en oeuvre, deux autres textes figurent dans la parution du JO, à savoir le décret fixant le montant et les modalités de versement de la contrepartie financière, ainsi que celui relatif au cahier des charges fixant les règles imposables aux chaînes de télévision. Tous ces documents définissent l'ensemble des conditions à satisfaire pour introduire une demande. Les candidats retenus auront ensuite à verser une redevance de «100 millions de dinars pour l'autorisation de création d'un service de diffusion télévisuelle et 30 millions de dinars pour l'autorisation de création d'un ser-vice de diffusion radiophonique».

Quant aux chaînes de télévision qui émettent actuellement, elles vont disposer d'un délai de deux mois pour se conformer obligatoirement aux nouvelles règles. Dans le détail, ces trois décrets, publiés au Journal officiel, portent sur les cahiers des charges générales fixant les règles imposables à tout service audiovisuel. Le secteur audiovisuel a été conforté, en Algérie, avec l'installation, en juin dernier, de l'ensemble des membres de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav), une institution prévue par la loi relative à l'activité audiovisuelle de 2014, afin de réguler le champ audiovisuel en Algérie et consolider la mission du service public. Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal avait exprimé «la sincère et l'entière» volonté du gouvernement pour le développement du paysage audiovisuel national «pour peu que cela se fasse dans un environnement sain et dans le respect de la loi et des règles de déontologie».



Prix du journaliste professionnel

Les délais de dépôt de dossiers prorogés au 25 septembre

Le jury du Prix du président de la République du journaliste professionnel, dans sa deuxième édition, consacrée à la thématique de «La femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social», a décidé jeudi de la prorogation des délais de dépôt de dossiers jusqu'au 25 septembre 2016. Réuni sous la présidence de Lamine Bechichi président, le jury a indiqué dans un communiqué avoir constaté «la participation des journalistes professionnels dans l'ensemble des catégories, soit l'information écrite, l'information télévisuelle, l'information radiophonique, la presse électronique et l'illustration avec des travaux photographiques et caricaturaux».

Le jury a ajouté avoir entamé, dans ce cadre, l'étude des dossiers avec la constitution de groupes de travail qui sont actuellement à pied d'oeuvre «en vue de l'examen et de l'évaluation la plus rigoureuse des contributions, qui continuent à parvenir à ce jour 1er septembre 2016», date qui avait été fixée initialement comme étant «le dernier délai de dépôt des travaux». Cependant, a expliqué le jury, devant ce fait et pour répondre aux demandes des participants, il a été décidé de «la prorogation des délais de dépôt jusqu'au 25 septembre 2016, le cachet de la poste faisant foi».