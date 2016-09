RENTRÉE SCOLAIRE À TIZI OUZOU 211.459 élèves au rendez-vous

Par Aomar MOHELLEBI -

Demain, le grand jour

Ils sont pas moins de 211.459 élèves, tous paliers confondus, à devoir être au rendez-vous, demain dimanche, de la rentrée scolaire 2016-2017 dans la wilaya de Tizi Ouzou.

A la veille de ce rendez-vous annuel important, une effervescence exceptionnelle règne au niveau de tous les bureaux de la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou.

Compte tenu de la grande affluence, les responsables de la direction de l'éducation ont affiché une note qui limite les réceptions dans divers bureaux durant la matinée. Les après-midi, l'accès aux différents bureaux de la direction de l'éducation est désormais interdit. Mais malgré cette mesure, ils étaient des dizaines d'enseignants à s'agglutiner devant le portail de la direction de l'éducation jeudi dernier dès 13 heures. L'agent de sécurité tentait tant bien que mal de contenir cette foule d'enseignants en vain. «A partir de dimanche, c'est la rentrée, je dois absolument régler mon problème, sinon je ne pourrais pas signer mon procès-verbal d'installation», tonne une enseignante de langue arabe, qui vient d'être fraîchement recrutée dans un CEM de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette enseignante s'est présentée cette semaine au collège auquel elle a été affectée après l'obtention de son concours. Quelle ne fut sa surprise de découvrir qu'elles étaient deux enseignantes à avoir été dirigées vers le même poste. Ce cas n'est pas le seul dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ils étaient des dizaines d'enseignants et d'enseignantes à avoir rencontré ce problème. D'autres situations cocasses et inattendues ont été constatées également jeudi dernier aux alentours de la direction de l'éducation. Malgré qu'ils sont mobilisés à fond, les employés et les cadres de la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou étaient vraiment débordés en ce jeudi après-midi pour remettre de l'ordre.

Le fait qu'une partie du personnel était en congé annuel serait directement lié à cette situation de cacophonie. Mais au bout de quelque temps, la pression s'est estompée un tant soit peu. D'ailleurs, la foule qui était perceptible au départ devant le portail d'entrée a disparu. Ce qui démontre que la situation a fini par être maîtrisée grâce à la grande patience dont ont fait preuve les travailleurs de la direction de l'éducation, tous services confondus. Quant aux données chiffrées concernant la rentrée scolaire 2016/2017, les 211.459 élèves seront répartis sur 897 écoles. S'agissant du cycle primaire, le nombre d'élèves s'élève à 108.574 parmi lesquels 17.213 sont concernés par les classes du préscolaire existant au niveau des 653 écoles primaires. Concernant le niveau moyen, le nombre d'élèves pour cette année dans la wilaya de Tizi Ouzou qui regagneront les bancs des établissements scolaires atteindra les 63.468, répartis sur 179 collèges.

Enfin et s'agissant de l'enseignement secondaire général et technique, ils seront 39.417 adolescents à renouer avec les cours dès demain dimanche dans 65 lycées. Au total, 22.000 enseignants, tous niveaux confondus, encadreront ces élèves. Parmi ces derniers, 823 sont des enseignants nouveaux ayant passé cette année, avec succès, le concours de recrutement. Au niveau du primaire, le corps enseignant sera renforcé avec 478 enseignants alors que le moyen et le secondaire seront respectivement renforcés avec 236 et 109 nouveaux enseignants.

En plus du fait que les livres scolaires seront offerts gratuitement aux élèves issus de familles défavorisées, ces derniers auront aussi droit à l'aide financière de 3000 dinars algériens.

Ils sont 105.000 à bénéficier de ces avantages de l'Etat.