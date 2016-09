RENTRÉE SCOLAIRE Les écoles sous haute surveillance

Par Nadia BENAKLI -

Les établissements scolaires bénéficieront d'une attention particulière lors de la rentrée

Devant la montée effrayante du phénomène du vol et kidnapping des enfants, le gouvernement a pris ses dispositions pour éviter d'éventuels kidnappings.

Après les plages, place aux écoles. Les établissements scolaires seront mis sous surveillance. Des services de la Dgsn et de la Protection civile seront mobilisés pour garantir la quiétude aux écoliers. Devant la montée effrayante du phénomène du vol et kidnapping des enfants, le gouvernement a pris ses dispositions pour éviter d'éventuels rapts.

«Les établissements scolaires bénéficieront d'une attention particulière lors de la rentrée scolaire 2016-2017 avec la mobilisation de policiers et d'éléments de la Protection civile pour sécuriser les périmètres et empêcher le stationnement anarchique devant les écoles, selon des responsables de la Sûreté nationale et de la Protection civile. Les périmètres des établissements scolaires seront sécurisés à partir de demain, avec la mobilisation de policiers et d'éléments de la Protection civile qui assureront la sécurité des élèves et veilleront à faire respecter l'interdiction du stationnement anarchique devant les écoles, ont indiqué des responsables des deux corps de sécurité. Dès demain, les policiers auront pour mission de sécuriser les périmètres des établissements scolaires, afin de réduire les risques d'accidents de la route dont sont souvent victimes les élèves, à leur sortie d'école. La sûreté de wilaya d'Alger a, à cet effet, répertorié les établissements dont les accès donnent directement sur des voies publiques où il existe davantage de risques d'accidents et d'agressions. Les policiers seront d'ailleurs mobilisés pour protéger les élèves contre toute tentative d'agression. Des cours sont, par ailleurs, programmés tout au long de l'année au profit des élèves, afin de les sensibiliser à l'importance du respect du Code de la route et à la vigilance. La sûreté de wilaya d'Alger a également décidé d'interdire le stationnement anarchique devant les écoles, pour écarter tout risque. Les éléments de la Protection civile seront, quant à eux, chargés de sécuriser les établissements, le corps enseignant, le personnel administratif et les élèves, en mettant à disposition les moyens techniques nécessaires pour parer à tout sinistre.

Outre le déploiement d'agents de l'ordre à proximité des établissements scolaires, le dispositif prévoit un renforcement des patrouilles et des points de contrôle aux alentours de ces établissements et au niveau des principales artères des grandes agglomérations urbaines. Des dispositions seront également prises en vue d'assurer une meilleure fluidité de la circulation, notamment durant les heures de pointe, à travers l'affectation d'agents supplémentaires au niveau des principaux ronds-points et carrefours, a indiqué cet officier, précisant que des agents seront postés à proximité des établissements scolaires pour réguler la circulation à l'entrée et la sortie des classes.