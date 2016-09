HASSI MASSAOUD Des citoyens mettent le feu à 14 foyers

Un jeune de 21 ans a été tué par une jeune fille qui habitait un bidonville de «mauvaise réputation» dans le quartier Bouâmama à Hassi Massaoud. La scène qui s'est déroulée vers 22h dans la soirée de jeudi dernier, lorsque un jeune homme a été retrouvé mort, poignardé au coeur, par, il semblerait, une jeune fille qui habitait le bidonville, s'est transformée en un véritable drame vers les coups de 4h du matin. La nouvelle s'est vite propagée dans la région. Animés par l'esprit de vengeance, les habitants des quartiers limitrophes, ont réagi d'une manière la plus brutale en mettant le feu à tout un quartier, «suspecté» d'être un «foyer de la prostitution et de la débauche», en dénonçant à «leur manière la recrudescence de la prostitution dans la région». Conséquence: 14 baraques brûlées et une dizaine de familles évacuées par les services de sécurité et de la Protection civile qui ont tenté de calmer les esprits.

Pour rappel, le bidonville qui est habité par des femmes de ménage qui travaillent pour le compte des sociétés étrangères activant dans la région, était la cible des citoyens depuis 2004. L'occasion s'est présentée devant eux pour agir en contradiction avec la loi et mettre le feu à des foyers abritant lesdites femmes.