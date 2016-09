DISPARUE DEPUIS LE 23 AOÛT DERNIER Maâtkas sans nouvelles de Nna Tassadit

Par Aomar MOHELLEBI -

L'alerte avait été donnée dès les premières heures de la disparition par les fils de la vieille dame, mère de huit enfants.

Le 23 août dernier, tout le monde au village de Sidi Ali Moussa et ses environs croyait que c'était une question de quelques heures et que Nna Tassadit allait revenir. Tassadit Kadouche, résidant au village Sidi Ali Moussa dans la commune de Souk El Thenine (daïra de Maâtkas), à 30 kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, n'a donné finalement aucun signe de vie depuis cette date. Toute la population du village de Sidi Ali Moussa et les villages environnants dans la daïra de Maâtkas sont dans l'expectative car, aucune trace de Nna Tassadit n'a été trouvée jusque-là. Pourtant, depuis que l'information de sa disparition a commencé à se propager, une grande mobilisation a été constatée. En plus des membres de sa famille, des citoyens fort nombreux de la localité ont retroussé les manches et lancé de vastes opérations de recherches. La dame portée disparue est âgée de 73 ans, apprend-on. Et dès que la disparition a été confirmée par sa famille, les forces de sécurité ont été saisies officiellement. «Toute la localité a été passée au peigne fin, nous n'avons pratiquement laissé aucun coin ni recoin. Nous avons même cherché dans tous les champs, mais aucune trace de Nna Tassadit n'a été perceptible», déplore un citoyen de la commune de Souk El Thenine. Les services de sécurité ont aussi été de la partie et depuis près d'une semaine, ils ne cessent de poursuivre leur travail sur le terrain avec l'aide des chiens renifleurs. Jusqu'à hier, samedi, les recherches sont restées vaines et infructueuses, a-t-on également appris. Rappelons que l'alerte avait été donnée dès les premières heures de la disparition par les fils de la vieille dame, mère de huit enfants. Cette dernière était vêtue d'une robe traditionnelle blanche. Les recherches ont commencé au lendemain de la disparition, d'abord au village où résidait Nna Tassadit, à savoir, Sidi Ali Moussa. Après quoi, les citoyens ont décidé d'aller plus loin dans les villages voisins. Suite à l'avis de recherche, placardé un peu partout dans la wilaya de Tizi Ouzou et dans les villes principales telles que Maâtkas, Drâa Ben Khedda et Tizi Ouzou, Les proches de Nna Tassadit ont reçu un appel téléphonique le wee-kend dernier de la part d'un citoyen qui les a informés que cette dernière aurait été aperçue dans la ville de Drâa Ben Khedda, à une vingtaine de kilomètres du village Sidi Ali Moussa. Une fois sur place, il s'est avéré que la vieille femme qui avait été vue à l'ex-Mirabeau n'est pas Nna Tassadit, mais plutôt une autre personne ayant été transportée au centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed. C'est au niveau de cet hôpital que les proches de Nna Tassadit ont constaté que c'est une autre personne qui a été retrouvée à Draâ Ben Khedda. Malgré le temps qui passe, les enfants de Nna Tassadit et toute la population de Maâtkas gardent l'espoir vivace, quant à la possibilité de retrouver leur mère et concitoyenne saine et sauve.

Un appel est d'ailleurs lancé à tout citoyen de la wilaya de Tizi Ouzou et même des autres wilayas du pays qui apercevrait la vieille femme ou qui détiendrait des informations pouvant aider à la retrouver de contacter le commissariat de police le plus proche.