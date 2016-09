BÉJAÏA Soutien total à Saâdani

Par Arezki SLIMANI -

Les 27 secrétaires de kasmas ont affirmé clairement leur «total et sincère soutien» au secrétaire général du parti, Amar Saâdani et le mouhafedh de Béjaïa Abdelhamid Merouani dans une motion de soutien adoptée lors de l'assemblée générale des secrétaires des 27 kasmas que compte la représentation du FLN Béjaïa. «Nous apportons notre soutien total à notre secrétaire général Amar Saâdani et notre mouhafedh Abdelhamid Merouani», ont-ils écrit dans une déclaration lue en plénière de cet important rappel des troupes qui marque l'entrée du FLN dans la préparation de la bataille pour les prochaines joutes électorales. Une réunion marquée par des débats assez ouverts sur la situation organique du parti ainsi que les prochaines élections qui pointent du nez. Le FLN de Béjaïa annonce d'ores et déjà la couleur en partant sur les principes décidés par la direction nationale du parti et marquant les grandes lignes sur lesquelles se fera notamment la confection des listes. «Nous n'allons pas procéder au renouvellement des kasmas pour l'instant. Nous allons nous contenter de leur renforcement de manière à leur donner plus de force et de crédibilité», indique le président de séance Abdelhamid Merouani, qui a fait preuve d'une véritable conviction quant aux prochaines victoires de son parti. «Il n'est plus question de laisser le pouvoir entre les mains des autres partis et nous n'avons plus le droit de nous contenter de la commune du chef-lieu et de quelques-unes au niveau de la wilaya», a-t-il estimé tout en appelant à la mobilisation de toutes les forces dès à présent pour affronter «en toute sérénité nos adversaires avec des listes crédibles dont le choix relèvera uniquement des militants des kasmas» a-t-il expliqué comme pour rassurer qu' «aucune intervention ne peut être tolérée». Tout en estimant que le parti se porte bien organiquement, le mouhafedh de Béjaïa a souligné qu'à l'origine il y a une certaine maîtrise des effectifs dans une discipline interne implacable, citant au passage les mesures d'exclusion prises à l'encontre de certains élus à l'APW notamment. Un rappel qui n'a de valeur que celui d'un avertissement quant à toute tentative de dévier des lignes principales du parti. Abordant la situation du parti au niveau national, le mouhafedh de Béjaïa a nié tout mouvement de redressement à Béjaïa. «Notre mouhafadha est très bien soudée et c'est unanimement que nous apportons notre soutien au secrétaire général du parti.» Les débats qui ont suivi ont tous cadré avec les orientations du président de séance.

Les secrétaires de kasmas ont affiché leur soutien au mouhafedh dans sa démarche déclarant toute leur disponibilité et volonté d'aller de l'avant.

«Le FLN n'a rien à envier aux autres formations politiques au niveau de la wilaya», ont répété plusieurs intervenants.