BÉJAÏA Tout est fin prêt

Par Boualem CHOUALI -

Cette nouvelle année scolaire à Béjaïa se caractérise par un renforcement en matière d'infrastructures et d'équipements, mais aussi par un déficit important en encadrement pédagogique et administratif.

Quelque 213.776 élèves, encadrés par 20 208 cadres (corps pédagogique et corps administratif), sont attendus aujourd'hui à travers tous les établissements scolaires du territoire de la wilaya pour une nouvelle rentrée scolaire 2016-2017. 17 371 élèves sont attendus dans le préscolaire, 103 302 dans le primaire, 58.831 dans le moyen et 34.272 dans le secondaire. S'agissant de l'encadrement pédagogique, 3359 membres du personnel administratif, 1206 ouvriers professionnels, 13.495 enseignants, 682 nouveaux enseignants, seront mobilisés pour assurer une bonne rentrée scolaire, nous informe un communiqué de presse de la direction de l'éducation de la wilaya de Béjaïa. En outre, cette nouvelle année scolaire à Béjaïa se caractérise par un renforcement en matière d'infrastructures et d'équipements mais aussi par un déficit important en encadrement pédagogique et administratif. En effet, pas moins de neuf nouveaux lycées, en attendant la création de trois autres nouveaux lycées dont les dossiers sont déposés au niveau de la commission ministérielle de création des établissements scolaires, deux CEM de remplacement, deux groupes scolaires, 33 salles de cours, six aires de jeu, renforceront les infrastructures déjà existantes de la direction de l'éducation. Du coup, en plus du nombre important d'enseignants et administrateurs sortis en retraite, la direction de l'éducation enregistre un déficit énorme en matière d'encadrement pédagogique (proviseurs, DEM, DEP, PEP, PEM, PES, superviseurs...). En matière de politique de l'Etat en termes de solidarité, la direction de l'éducation de Béjaïa a bénéficié de 71 000 primes, soit un montant de 213 millions de dinars, à distribuer aux élèves nécessiteux. L'opération a commencé le 28 août dernier selon le même communiqué de presse de la direction de l'éducation. Quant à l'opération de distribution des livres scolaires, cette dernière a débuté au mois de mai 2016. Une opération qui s'est étalée jusqu'au 31 août 2016 en touchant tous les établissements scolaires sur tout le territoire de wilaya. 1.004.644 livres, tous paliers et toutes matières confondus ont été acheminés vers les établissements scolaires. En outre, afin d'assurer la bonne mise en oeuvre des nouveaux programmes, appelés de 2ème génération, les inspecteurs, les enseignants et les directeurs d'établissements bénéficieront de formations. Par ailleurs, une exposition du livre scolaire est organisé par la Crddp depuis jeudi dernier au niveau de l'école primaire El Mokrani au chef-lieu de wilaya. Cette rentrée est par ailleurs synonyme de dépenses onéreuses. Elle s'annonce des plus difficiles pour les ménages par ses dépenses et ses soucis. Peu de temps après la saignée causée par le Ramadhan et la saison estivale, voilà que les ménages dont le pouvoir d'achat ne cesse de dégringoler, auront de nouveau à faire face à des dépenses inévitables en cette rentrée sociale à laquelle se greffent la rentrée scolaire et la grande fête religieuse de l'Aïd El Adha. «On ne sait plus à quel saint se vouer. On est frappé de plein fouet par des dépenses incontournables.