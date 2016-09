INTERVENTION DU PRINCE HÉRITIER SAOUDIEN POUR 47 HADJIS ALGÉRIENS Un geste royal!

Par Brahim TAKHEROUBT -

Larmes de joie, émotion et reconnaissance pour le prince héritier pour son geste d'abord envers Dieu, ensuite envers des frères algériens venus accomplir un devoir religieux.

Les familles des 47 hadjis ainsi que de nombreux Algériens ont exprimé leur grande reconnaissance au geste hautement symbolique fait par le prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite, Son Altesse Mohamed Ibn Nayef. Ce dernier est intervenu personnellement pour permettre à un groupe de 47 hadjis algériens d'accomplir les rites du Hadj, alors qu'ils étaient sur le point d'être refoulés à l'aéroport saoudien d'Al Qassim. «Nous sommes très reconnaissants à Son Altesse le prince Mohamed Ibn Nayef, nous n'oublierons jamais son geste pour avoir permis à mes parents d'accomplir leur hadj, un rêve auquel ils aspiraient depuis des années», jubile un citoyen d'El Oued. Ces hadjis, ont sollicité une agence de voyages pour s'occuper de toutes les démarches nécessaires puisqu'ils n'ont pas été sélectionnés par l'Office national du Hadj et de la Omra (Onho).Arrivés avec la volonté ferme d'accomplir leur devoir religieux, ces pèlerins ont la désagréable surprise d'apprendre qu'ils avaient des visas commerciaux et non pas des visas spécial Hadj! Ils ont été arnaqués par cette agence qui a empoché l'argent sans contrepartie. Lces personnes âgées sont restés 42 heures à l'aéroport Qassim à attendre une solution à leur problème. Informé de cette malencontreuse situation le numéro deux du Royaume a donné instruction d'octroyer des visas au niveau même de la PAF d'Al Qassim. Son Altesse royale, s'est occupé personnellement de ce dossier en exigeant qu'il soit réglé correctement. Preuve en est: un bus spécial a été réservé aux hadjis pour les conduire dans un hôtel 5 étoiles et tenez-vous bien: le gouvernement saoudien a pris en charge tous les frais y afférents. Larmes de joie, émotion et reconnaissance pour le prince héritier pour son geste d'abord envers Dieu, ensuite envers des frères algériens venus accomplir leur devoir religieux. A l'évidence, ce geste royal a été très apprécié par les Algériens qui ont trouvé dans l'intervention du Prince héritier une marque de respect, de sympathie et de haute considération envers les autorités et surtout le peule Algérien au-delà de toute autre considération politique. Cela ne résum-t-il pas la qualité des relations solides, séculaires et exceptionnelles entre les deux pays? Car rien n'obligeait le numéro du royaume d'intervenir pour une banale affaire de quelques hadjis «escroqués par leur agence». Des cas pareils sont légion dans chaque campagne de Hadj. Mais il s'agissait de l'Algérie. La manière et la qualité de l'intervention méritent en effet d'être soulignées et saluées. Entre Alger et Ryadh, il y a des divergences de vue, mais jamais de conflit. Puisse ce geste être un prélude à un plus grand réchauffement entre les deux pays à la veille d'une rencontre cruciale des pays membres de l'Opep à Alger. Surtout qu'une tendance lourde s'est dégagée et elle est favorable à une réduction de la production de pétrole pour favoriser le rééquilibrage des prix du pétrole. Une nouvelle qui devrait soulager les investisseurs et doper davantage la confiance du marché.