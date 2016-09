GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS EN ALGÉRIE Les Belges à la rescousse

Par Madjid BERKANE -

Le recours des autorités algériennes à l'expérience des Belges intervient, suite à l'échec de la stratégie de la gestion des déchets initiée jusque-là.

Les Belges pour la gestion des déchets ménagers. C'est ce qui ressort en tout cas de la convention signée récemment entre le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement et l'ambassade belge en Algérie portant sur l'Appui à la gestion intégrée des déchets «Agid».

Le projet qui s'étalera jusqu' au mois de juin 2019, selon le communiqué du ministère sanctionnant cette séance de signature, concernera dans un premier temps les trois wilayas de: Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès.

L'apport financier de l'Algérie pour la concrétisation de ce projet, selon les termes de la convention, est de 1 milliard de DA, tandis que celui des autorités belges est de 11.000.000 euros. Du coté algérien, c'est l'Agence nationale des déchets (AND) qui sera chargée de la mise en oeuvre de ce projet.

Quant au côté belge, le projet sera confié à la Coopération technique belge(CTB).Concrètement, l'appui des Belges se matérialisera sous deux formes: directe et indirecte. Sous la forme directe, les autorités belges sont attendues à intervenir dans tout ce qui concerne la collecte des déchets, la gestion des déchets, l'exploitation d'infrastructures, la maîtrise technique des équipements.

Indirectement, l'intervention des Belges se matérialisera notamment par la formation des agents et du personnel dans les techniques de la gestion des déchets, la mise en place des schémas directeurs et l'assistance des spécialistes, etc. Le recours des autorités algériennes à l'expérience des Belges dans ce créneau interviendra, il faut l'avouer, après l'échec constaté de la stratégie adoptée par les autorités locales dans le traitement de ces déchets. En fait, en dépit de la construction par les autorités de dizaines de centres d'enfouissement techniques(CET) un peu partout à travers le territoire national, peu de résultats ont été réalisés dans ce sens, comme en témoigne la saleté qui caractérise à longueur d'année les villes algériennes. Les raisons de cet échec, soulignent certains experts, sont partagées par les citoyens et les autorités.

La responsabilité des citoyens se manifeste notamment par leur non -collaboration aux efforts fournis par les autorités, et ce, dans la mesure où ils continuent toujours à jeter les ordures ménagères en dehors des heures recommandées par les agents d'entretien. Pour ce qui est de la responsabilité des autorités, celle-là apparaît particulièrement dans l'insuffisance des moyens humains et matériels mis en place pour l'endiguement de la saleté(effectifs réduits des agents d'entretien, camions usagés et en nombre insuffisant, irrégularité de passage des camions...).