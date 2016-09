IL A SIGNÉ UN CONTRAT DE VENTE AVEC EVODIAL Condor investit le marché français

Par Madjid BERKANE -

C'est le résultat de grands efforts fournis quant au respect des normes internationales, de qualité et de sécurité les plus strictes.

Les téléphones portables et tablettes fabriqués par le leader algérien des produits électroniques et technologiques Condor seront bientôt disponibles sur le marché français.

En effet, Condor vient de signer un contrat de distribution de ses produits avec le groupe français Evodial, spécialiste dans la distribution de produits et de services liés aux Tic.

A la faveur de ce contrat, les smartphones et les tablettes Condor seront disponibles dans tout le réseau Evodial et leurs magasins affiliés, ainsi que dans d'autres circuits commerciaux: grandes surfaces, magasins et sites spécialisés.

La signature de ce contrat, il y a lieu de le souligner, est le résultat de grands efforts fournis ces dernières années par le constructeur Condor quant au respect des normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes.

Ce contrat a suscité par ailleurs, une grande satisfaction auprès des responsables du constructeur Condor qui voient ainsi leurs efforts aboutir à l'international. «C'est avec beaucoup de fierté que l'on signe aujourd'hui avec Evodial, une fierté partagée par les milliers de collaborateurs de Condor qui caractérisent nos objectifs de développement. Cette date marquera une étape majeure dans la stratégie de Condor de viser de nouveaux marchés vers l'export. Nous sommes conscients que la tâche ne sera pas facile dans un marché aussi concurrentiel que la France, mais nous avons de nombreux atouts.

Nous sommes tout aussi fiers de promouvoir le développement dans l'économie algérienne forte aussi bien au niveau national qu'international», a déclaré Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d'administration de Condor.

Par ailleurs, et dans un communiqué rendu public, Condor a annoncé sa première participation au Salon mondial des technologies grand public IFA organisé à Berlin du 2 au 7 septembre.

Le salon IFA de Berlin est le plus grand Salon de l'électronique dans le monde. Pour Condor, «cette première participation à l'IFA 2016 est une opportunité de présenter au public international notre large gamme de produits; smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, climatiseurs et réfrigérateurs, une stratégie qui permettra d'apporter notre pierre à la construction et la promotion d'une économie algérienne forte, capable de rivaliser avec les plus grands et de s'exporter sur le marché international», a déclaré M.Benhamadi. Il est à rappeler que Condor a déjà participé par le passé à deux reprises dans deux Salons internationaux dédiés aux nouvelles technologies et à l'électronique, en l'occurrence MWC de Barcelone et MWC de Shanghaï. Ces deux expériences ont été très enrichissantes pour Condor, a déclaré le président du conseil d'administration.