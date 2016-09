ORAN 2 500 enfants démunis pris en charge

Face à la chute constante du pouvoir d'achat, des centaines d'enfants scolarisés, particulièrement ceux issus des familles nécessiteuses, goûteront à la joie de la rentrée des classes de cette année, grâce à la solidarité à la fois agissante et concluante du mouvement associatif. Ainsi, près de 2500 enfants orphelins viennent d'être attributaires des sacs et cartables contenant tous les articles scolaires. L'initiative a été prise par l'association, inscrite dans des actions de bienfaisance et de la prise en charge des enfants orphelins, et qui porte le nom de «Kafel El Yatim». Les responsables et membres des 11 annexes rattachées à ladite association, ont pris part à une telle action en rendant la joie aux enfants des localités de Gdyel, Hassi Bounif, Sidi Chahmi, Mers El Hadjadj etc. Une telle action n'est pas unique dans son genre dans la wilaya d'Oran. Casser les prix des livres a constitué l'essentiel du salon du manuel scolaire qu'abrite la bibliothèque communale d'Oran, ex-Cathédrale. Cette rencontre est typiquement commerciale. Elle vise à barrer la route à certains charognards et commerçants de la circonstance, ainsi que ceux profitant de la moindre occasion qui se présente pour s'affairer dans la spéculation.

En dépit de toutes ces mesures prises, des lacunes et quelques défaillances n'ont pas totalement disparu, dont l'indisponibilité de deux livres de la première année primaire. Plusieurs parents d'élèves affichent donc leur mécontentement face à une pareille situation. Un responsable du salon du manuel scolaire dira que «cette problématique est liée à la distribution, les élèves concernés seront dotés desdits livres dans les tout prochains jours». Au ministère du Commerce, représenté localement par sa direction régionale, c'est le branle-bas ces jours-ci. Dans sa dernière trouvaille, il soupçonne trois articles scolaires à base de matières cancérigènes. Il s'agit de protège-cahiers de différentes couleurs, pâte à modeler et bâtons de craie. Pour mieux s'assurer de la qualité des trois articles, la direction régionale est passée à l'action en question en prélevant des échantillonnages desdits produits en vue de les passer au laboratoire d'analyses. «Les résultats des analyses, positifs ou négatifs, seront connus dans moins d'une semaine», a-t-on affirmé. Explicitement, se telles sorties sont opérées dans le cadre d'un plan particulier concocté par le ministère du Commerce visant à préserver les élèves contre des maladies pouvant s'avérer incurables. Pour sa part, le wali d'Oran effectuera dès les premières heures de la matinée d'aujourd'hui, un long périple le guidant dans plusieurs nouveaux établissements scolaires de la wilaya en vue de leur donner le coup d'envoi officiel après l'achèvement des travaux de leur réalisation dans le cadre de l'élargissement de la carte scolaire d'Oran.