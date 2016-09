ANNABA Ils sont 1.36.911 à reprendre les classes

Par Wahida BAHRI -

La rentrée scolaire 2016-2017 a été avancée comparativement aux années précédentes.

Alors que le staff administratif et enseignant a repris ses fonctions mercredi dernier les écoliers eux rejoignent leurs classes aujourd'hui, premier jour de la reprise des cours, dont le coup d'envoi sera donné par Youcef Cherfa, wali d'Annaba depuis la nouvelle cité d'El Kalitoussa dans la daïra de Berrahal. Il faut dire qu'avec la création de 1700 postes d'emploi pour cette nouvelle rentrée scolaire, le secteur de l'éducation à Annaba se positionne parmi les premiers employeurs de la wilaya. S'agissant de l'inauguration de nouveaux établissements scolaires, il est fait état, selon Ahmed Layachi, directeur de l'éducation, de l'ouverture pour cette rentrée scolaire de deux nouvelles écoles primaires à la nouvelle cité d'El Kalitoussa, un CEM et un lycée à Chaïba dans la commune de Sidi Amar, en attendant la réception avant juin 2017 d'un lycée à Boussedra dans la daïra d'El Bouni. Ainsi, les 136.911 élèves dont 71.715 du se-cond palier et 6 546 en classes préparatoires seront répartis à travers 227 écoles primaires, 87 établissements du moyen et 38 lycées.

Le suivi des établissements objet de réhabilitations est assuré par les responsables de la direction des équipements publics (DEP) et des communes pour les travaux d'étanchéité, de bitumage des cours et l'entretien des sanitaires, des terrains de sport ainsi que des cantines. S'agissant de la prime scolaire, «80% des élèves ont reçu leurs primes de 3000 DA, sur un total de 52.000 élèves issus de familles nécessiteuses que compte cette wilaya», a fait savoir le directeur de l'éducation, ce qui place Annaba première à l'échelle nationale.

Avec le même élan de solidarité, des trousseaux scolaires ont été distribués, dans le cadre des actions de solidarité.

Dans ce sillage, il convient de signaler que la radio locale Annaba FM, en collaboration avec le Croissant-Rouge algérien (CRA) a apporté une grande contribution pour la réussite de l'opération. Ne laissant rien au hasard, la direction de l'éducation d'Annaba, à l'effet d'aplanir les difficultés pouvant perturber l'année scolaire, a pour la première fois organisé des rencontres de proximité avec les directeurs d'établissements, les représentants des syndicats et les parents d'élèves à travers les daïras de la wilaya.

Les réunions ont eu trait aux soucis des uns et des autres. «Si on veut booster le niveau scolaire de nos élèves, il faut leur assurer un climat serein», dira le responsable de l'éducation à Annaba.

Un savoir qui s'annonce prometteur avec l'adoption du programme scolaire de deuxième génération et la nouvelle dynamique au niveau du secteur, à travers des ateliers ouverts traitant de l'exécution de la charte de la déontologie du secteur, contractée avec les acteurs sociaux.

S'agissant du programme scolaire dit de deuxième génération, destiné aux élèves de 1ère et 2ème années primaires et 1ere année moyenne, à travers le nouveau manuel scolaire qui, notons-le, fait la nouveauté de cette rentrée scolaire, ce programme a fait l'objet de perfectionnement destiné à l'ensemble des enseignants pour conférer davantage de professionnalisme au métier et moderniser la gestion pédagogique et administrative.