RENTRÉE SCOLAIRE ET AÏD EL-ADHA La police et la gendarmerie dévoilent leurs plans

Par Abdellah BOURIM -

Les services de sécurité ont mobilisé un important dispositif pour assurer la tranquillité et la sécurité des citoyens durant cette période.

La direction générale de la Sûreté nationale affirme avoir mis en place un dispositif spécial pour la rentrée scolaire qui s'articule avec la fête de l'Aïd-el-Adha. Lors d'une conférence de presse animée, hier, à Alger, l'inspecteur de la sûreté publique auprès de la Dgsn, Aïssa Naïli, a dévoilé le plan d'action de la Sûreté nationale qui vise à assurer la tranquillité et la sécurité des citoyens durant cette période. Selon ce dernier, la Dgsn, sur la directive du général-major Abdelghani Hamel son directeur général «a adopté de nombreuses mesures préventives et dissuasives, traduites par le renforcement de la présence policière dans les lieux publics tels les établissements scolaires, les gares routières et ferroviaires, sur les axes routiers implantés dans des zones à fort taux d'accidents, et ce, «pour assurer la sécurité des citoyens».

Durant cette période de grande mobilité des gens, notamment avec la rentrée scolaire des élèves et la fête de l'Aïd, la direction de la Sûreté nationale, indique M.Naïli, a accordé un intérêt capital à la sécurisation des alentours des établissements scolaires durant cette période marquée par le kidnapping des enfants et la lutte contre la violence; des virées sont également, programmées dans des lieux à risque «pour réduire au maximum le sentiment d'insécurité chez les citoyens», a-t-il souligné. Pour cela, des éléments de la police ont été mobilisés à cet effet au niveau national pour «assurer la sécurité des élèves et veilleront à faire respecter l'interdiction du stationnement anarchique devant les écoles». Dès aujourd'hui, les policiers auront pour mission de sécuriser les périmètres des alentours des établissements scolaires afin de réduire les risques d'accidents de la route dont sont souvent victimes les élèves à leur sortie de l'école, mais aussi de les protéger contre toute tentative d'agression.

Pour sa part, le commandement de la Gendarmerie nationale, a également rendu public, son plan d'action en prévision de cette période. «Afin de garantir la sécurité dans le périmètre de tous les établissements scolaires, la Gendarmerie nationale a mobilisé des patrouilles, notamment dans la matinée coïncidant avec les heures d'entrée et l'après-midi aux heures de sortie des classes, pour faciliter la circulation routière et mettre à l'abri les enfants scolarisés, contre les agressions et l'imprudence des conducteurs», lit-on dans le communiqué. Par ailleurs, les services de la Gendarmerie nationale entameront, par «le biais des brigades territoriales, des unités de sécurité routière et plus particulièrement les brigades de protection des mineurs, des programmes de communication et de sensibilisation à l'intention des enfants scolarisés, dans le but de lutter contre l'insécurité routière, la violence en milieu scolaire et ce, en coordination avec les autorités compétentes, les associations de parents d'élèves et les organisations de la société civile activant dans ce domaine. A cet effet, le commandement de la Gendarmerie nationale a mis à la disposition des citoyens, un numéro vert «le 10 55», pour toute demande d'assistance et d'intervention.