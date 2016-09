RENTRÉE SCOLAIRE : TIZI OUZOU Les parents d'élèves redoutent les grèves

Par Kamel BOUDJADI

Cette année, les enseignants doivent avoir le sens des responsabilités

ce sont 22.000 enseignants qui assureront leur mission à travers 897 établissements.

Ce matin, les chemins vers l'école reprendront leur train train quotidien. C'est la rentrée scolaire. Les enseignants aussi renoueront avec leur quotidien cadencé au rythme des cases de l'emploi du temps. Cette année, ils seront 823 à monter pour la première fois sur l'estrade pour prodiguer des cours dans diverses matières. Ils ont obtenu leurs postes après un concours haletant.

Aujourd'hui, 4 septembre, c'est le début des cours après plus de deux semaines de recours et de réclamations. Ce n'est pas encore le grand satisfecit mais le plus gros est fait. Les nouveaux enseignants qui ont été affectés dans des établissements éloignés attendront d'autres occasions pour des mutations ou des réaffectations. En tout, ce sont 22 000 enseignants qui assureront leur mission à travers 897 établissements. Ils encadreront quelque 211 459 élèves tous paliers confondus.

De leur côté, les parents d'élèves reprendront leur train train habituel. La rentrée est difficile mais tous avertissent des conséquences fâcheuses des grèves répétées. «Je vous assure que cette année, les parents d'élèves ne resteront pas sans réaction devant les grèves incessantes et illimitées des enseignants. Nous leur répondrons du tac au tac. Il y va de l'avenir de nos enfants», menace un parent d'élève dans un lycée. L'angoisse des grèves est plus forte que celle de l'achat des affaires et d'autres frais liés à l'Aïd. Les parents, comme les élèves, redoutent des grèves qui perturbent la scolarité de leurs enfants. «Cette année, les enseignants doivent avoir le sens des responsabilités. Nos enfants ne sont pas une arme pour qu'ils menacent avec elle leurs responsables. Nous serons leurs partenaires mais nous pouvons aussi devenir leur principal ennemi s'il s'avère qu'ils font passer leurs intérêts personnels devant ceux de nos enfants», menace un autre parent d'élève. D'un autre côté, les parents appréhendent les difficultés liées à la rentrée. «C'est une rentrée difficile, très difficile mais on est obligés d'assumer. L'Aïd, la rentrée sociale et la rentrée scolaire, ça fait beaucoup mais bon...», affirme un parent d'élève qui jugeait excessives les dépenses de ce mois de septembre. D'autres parents affirmaient que parallèlement aux dépenses, le suivi est une tâche très difficile avec ce rythme effréné de la vie quotidienne du citoyen ordinaire. «Il est très difficile de suivre son enfant durant toute l'année. L'Etat doit intervenir pour arrêter certaines pratiques qui rendent cette tâche impossible», s'insurge un parent d'élève de Draâ Ben Khedda. «Il y a des établissements qui obligent les parents à reprendre leurs enfants à midi et à les ramener à 13h. Alors si on doit faire la navette vers l'école, à 7h à 12h, à 13h et à 15h, alors on ne peut pas travailler», explique-t-il.

En effet, dans certaines écoles, les élèves sont contraints de rentrer à la maison après leur sortie de la cantine. Les parents doivent les reprendre et les ramener à 13h. Cet emploi du temps chamboule tout le programme des parents, surtout les couples qui travaillent.

«Franchement, j'ai souffert l'année dernière pour assurer. Mon mari et moi travaillons, alors nous avons recouru à des proches pour ramener nos enfants à midi. A croire que les responsables de ces écoles vivent sur Mars», tonne une dame rencontrée dans un magasin d'articles scolaires. D'autres parents tentent depuis quelques jours de résoudre des équations à plusieurs inconnues pour l'achat du mouton de l'Aïd. «Ma foi, je crois que cette année, je ne pourrai pas acheter le mouton. Les frais des enfants sont déjà insupportables.

Beaucoup d'élèves affirmaient que le cap est vers une année réussie, surtout ceux des classes d'examens. «Nous avons peur que l'année soit encore perturbée. Nous avons des examens à passer et nous ne supporterons pas des grèves incessantes. Aujourd'hui, les enseignants doivent comprendre que nous devons réussir aux examens.

Nous ne comptons pas nous laisser faire cette année comme les années, précédentes. Nous ne laisserons pas les enseignants nous utiliser comme monnaie de change pour leurs salaires», menace un lycéen.