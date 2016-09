SES EXPORTATIONS ONT AUGMENTÉ DE 8% À FIN AOÛT 2016 Sonatrach hausse la cadence

Par Mohamed TOUATI -

Globalement, la situation est au vert

Les ventes à l'étranger de pétrole brut de la Compagnie nationale des hydrocarbures ont par contre baissé de 8% pendant les huit premiers mois de 2016 par rapport à la même période de 2015.

Le bilan est mi-figue mi-raisin. Cela donne quelques raisons d'espérer mais il faut reconnaître qu'avec l'effet combiné de la dégringolade des cours de l'or noir et de la chute de leurs exportations, l'affaire est loin d'être dans le sac. Globalement, la situation est cependant, plutôt, dans le vert. Sonatrach a exporté plus de 71 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) durant les huit premiers mois de 2016, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période de l'année précédente. «En matière d'exportations, tous produits confondus, Sonatrach a exporté 71,5 millions de TEP à fin août 2016 contre 65,4 millions sur la même période de 2015, soit une augmentation de +8%», a précisé hier un communiqué du groupe. Il y a cependant un mais car en ce qui concerne le pétrole brut, les exportations ont reculé de 8% à fin août 2016 par rapport à la même période de 2015. A quoi est due cette contre-performance? Sonatrach l'explique par le traitement de quantités importantes de brut au niveau des raffineries du Nord.

«La performance des raffineries nous a permis de réaliser notre objectif d'exportation de produits raffinés à hauteur de 123% sur les huit premiers mois de 2016 et de dégager une croissance de 2% par rapport à la même période de 2015», souligne le document de la compagnie. Qu'en est-il du gaz?

«Sur le marché italien, nos exportations de gaz ont augmenté de presque trois milliards de m3 (BCM) sur les 6 premiers mois de l'année», indique le groupe qui signale au passage qu' «en termes de coût d'importation des carburants, la réduction des quantités importées a permis à Sonatrach d'économiser 710 millions de dollars (-43%) durant les huit premiers mois de l'année en cours par rapport aux réalisations à fin août 2015», ce qui est loin d'être négligeable en cette période de vaches maigres. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Les exportations de gaz par gazoducs ont augmenté de 43% durant les huit premiers mois de l'année en cours par rapport à la même période de l'an dernier et un dépassement de 12% de l'objectif au 31 août 2016. L'hiver y est pour beaucoup dans cette performance qui s'est étalée sur les trois premiers mois de l'année. Une période qui en principe tend à booster les exportations. Vers quelle destination? «La reprise des exportations de gaz par gazoducs confirme un repositionnement de Sonatrach sur le marché européen», indique la Compagnie nationale des hydrocarbures qui révèle que ses raffineries ont traité 19,9 millions de tonnes de pétrole brut et de condensat à fin août dernier, soit une hausse de 7% par rapport à la même période de 2015. A quoi la doit-on? «Cette bonne performance est le résultat de la maximisation du taux de marche des installations», explique la même source. A-t-elle eu d'autres conséquences positives? «Cet écart positif a permis la réduction des importations des essences et du gasoil et l'augmentation des exportations d'autres produits tels que le naphta et les fuels. Ainsi, la production du gasoil a augmenté de +8% (+ 415.000 tonnes) ce qui s'est traduit par une diminution des importations de -25% (- 350.000 tonnes), et ce, «malgré l'augmentation de la consommation sur le marché intérieur», souligne le communiqué de Sonatrach. Et l'avenir comment s'annonce-t-il? «L'apport, progressif des nouveaux gisements, notamment les projets gaziers, est prévu à partir de 2017», indique le poumon de l'économie nationale. Encore quelques mois à patienter pour voir.