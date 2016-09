AFFAIRE DES 47 HADJIS ARNAQUÉS À LA MECQUE La justice algérienne se saisit du dossier

Le directeur général de l'Office national du Hadj et de la Omra, Youcef Azouza, a annoncé la poursuite en justice de toutes les personnes ou les agences de voyage impliquées dans l'affaire des visas commerciaux obtenus pour 47 personnes devant effectuer le pèlerinage aux Lieux saints de l'islam. C'est ce qu'a rapporté le journal online algérie1 hier. S'exprimant au cours d'un point de presse à La Mecque en marge d'une réunion avec les mourchidines et imams, il a expliqué que «l'enquête est à un stade avancé et ses résultats seront rendus publics éminemment» avant de rappeler que l'organisation du Hadj passe par différentes étapes qui visent dans leur ensemble à «garantir la meilleure prise en charge possible des hadjis algériens et leur sécurité». Dans le même sillage, il a précisé que parmi ces étapes à suivre sont entre autres l'opération de tirage au sort, la désignation des agences de voyages concernées par le Hadj ainsi que l'engagement de ces opérateurs à respecter le cahier des charges. Azouza n'a pas manqué de signaler que «certaines personnes, notamment âgées, ont tellement à coeur de voir un jour la Qaâba, qu'ils croient toute personne leur proposant et promettant un visa». Les 47 personnes victimes de cette tromperie, rentrées au territoire saoudien par la frontière Al-Qasim, sont les hôtes des autorités saoudiennes, a-t-il souligné, précisant que «l'affaire est entre les mains des autorités algériennes et que toute personne ou agence dont l'implication est avérée sera présentée à la justice».