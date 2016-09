BATNA Les lycées d'El Hassi respirent enfin

L'ouverture hier du nouveau et unique lycée de la commune reculée d'El Hassi, située à 70 km du chef-lieu de la wilaya de Batna à l'occasion de la rentrée scolaire 2016-2017 a inauguré une nouvelle ère pour les élèves de ce palier, a-t-on observé. Le projet de réalisation de cet établissement tant attendu par les 12 000 habitants de cette localité a enfin été réalisé et le coup d'envoi de l'année scolaire 2016-2017 dans la capitale des Aurès depuis cette commune a été hautement significatif, affirme-t-on à El Hassi.

La joie des lycéens a été particulièrement grande avec le début d'exploitation de cette infrastructure baptisée du nom du chahid Meguelati Ayache qui met fin à leurs déplacements quotidiens vers le lycée de la commune voisine d'Aïn Djasser distante de 12 km. Pour Hakima Lyiche, élève de classe terminale, l'ouverture de l'établissement est source d'un immense soulagement qui met fin à sa crainte de se voir contraindre par ses parents à interrompre sa scolarité en raison de la distance qu'elle doit quotidiennement parcourir à pied pour rejoindre le chef-lieu de la commune d'El Hassi puis prendre le bus vers Aïn Djasser.

Durant ses première et deuxième années secondaires, Hakima affirme s'être levée chaque jour à 4h00 du matin pour rejoindre le lycée et malgré cela, il lui arrivait parfois de rater le bus de quelques minutes. Aujourd'hui, le temps économisé en se rendant à son nouveau lycée sera exploité, affirme-t-elle, pour mieux réviser et décrocher son bac avec une excellente moyenne.

D'une capacité de 800 places pédagogiques, le lycée Meguelati Ayache, inauguré dans une ambiance de grande fête, rehaussée par la présence du chef de l'exécutif local, Mohamed Salamani, a reçu pour sa première année d'activité 222 élèves dont 71 en classes terminales, a indiqué son directeur Amar Hammani.

La nouvelle rentrée 2016-2017 a connu la réception de 16 nouveaux établissements à travers notamment les zones enclavées de la wilaya de Batna, selon les explications données à l'occasion par le directeur de l'éducation, Lahbib Abidat, qui fait état de la mobilisation de 216 bus pour le ramassage scolaire de 28 472 élèves dans les localités éloignées.