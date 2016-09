IMPORTATION DE LAIT La facture d'importation en nette baisse

La facture d'importation du lait a reculé à près de 477 millions de dollars (usd) durant les sept premiers mois de 2016, contre 707,5 millions usd à la même période de 2015, soit une baisse de 32,58%, a-t-on appris auprès des Douanes. Les quantités importées de ce produit (lait en poudre, crèmes de lait et matières grasses laitières utilisées comme intrants) ont également reculé pour s'établir à 201 134 tonnes contre 236 399 tonnes, soit une réduction de près de 15% entre les deux périodes de comparaison, indiquent les chiffres du Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis). Outre la baisse des quantités importées, la facture a reculé également en raison de la chute des prix à l'importation par l'Algérie de cette denrée alimentaire.

Ainsi, durant les cinq premiers mois 2016, le prix moyen à l'importation par l'Algérie des poudres de lait s'est établi à 2425 usd/t contre 2962 usd/t durant la même période en 2015 (-18,1%). Pour rappel, la facture des importations du lait en poudre, crèmes de lait et matières grasses laitières, avait reculé à 1,04 milliard de dollars (md usd) en 2015 contre 1,91 md usd en 2014, pour des quantités de 372.252,4 tonnes contre 395 898,2 tonnes. Afin de réduire les importations de ce produit subventionné et de promouvoir la filière lait, des mesures avaient été décidées par le gouvernement en faveur des éleveurs et des opérateurs de ce secteur en augmentant la subvention du lait cru et en encourageant l'investissement, avec l'objectif de baisser les importations de la poudre de lait de 50% à l'horizon 2019.

Le gouvernement a ainsi décidé que le prix de référence du litre de lait cru de vache soit fixé à 50 DA (contre 46 DA auparavant), se répartissant entre 36 DA le prix de cession du lait cru aux laiteries et 14 DA de subvention de l'Etat, contre, respectivement, 34 DA et 12 DA auparavant.