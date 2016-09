OUEST DU PAYS Plusieurs nouveaux établissements réceptionnés

La rentrée scolaire 2016-2017 a été marquée dans les wilayas de l'ouest du pays, hier par la réception de plusieurs nouveaux établissements scolaires. A Oran, le wali a donné le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire, à partir de l'école primaire Reguig Abdelkader qui ouvre pour la première fois ses portes. La wilaya a enregistré plus de 339 000 élève scolarisés dans les trois paliers avec la réception de quatre lycées, quatre CEM et 16 écoles primaires en plus de six cantines et trois demi-pensionnats. A Mascara, trois nouveaux établissements scolaires ont été réceptionnés au pôle urbain de Mohammadia, soit un lycée (800 places) avec un demi-pensionnat, un CEM et une école primaire de neuf classes. Dans la wilaya de Tiaret, un nouveau lycée baptisé au nom du chahid M'hamed Benthabet a été inauguré dans la commune de Djillali Bounaâma. Cet établissement est doté d'une capacité d'accueil de 800 places pédagogiques.

Un autre lycée avec la même capacité d'accueil a été inauguré à Dziret pour faciliter les conditions de scolarité des élèves et réduire la surcharge des classes. Quelque 229 012 élèves ont rejoint hier leurs établissements tous paliers confondus. Tiaret compte 515 écoles, 138 CEM et 56 lycées. D'autre part, les établissements scolaires de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont accueilli plus de 150.000 élèves dont 14.000 nouveaux scolarisés. Cette nouvelle année sera marquée par une baisse du taux d'occupation des classes qui a atteint une moyenne de 28 élèves par classe grâce à la réception de nouvelles structures, soit deux nouveaux lycées, quatre CEM, six groupes scolaires, 51 classes et neuf cantines scolaires.

Dans la wilaya de Tissemsilt, les structures éducatives ont accueilli 69 523 élèves tous paliers confondus. Cette rentrée scolaire a été marquée par l'ouverture d'un groupe scolaire dans la commune de Layoune, d'un CEM à Khemisti, un lycée à Bordj Emir Abdelkader, outre sept

classes d'extension du primaire, quatre cantines.

Enfin à Relizane, plus de 175 000 élèves des trois paliers ont regagné les bancs de 600 établissements scolaires.