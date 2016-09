TLEMCEN Un million d'euros saisis par les gendarmes

Après le démantèlement d'un réseau escroquant les hadjis et la maquignons, la section de recherche relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tlemcen a pu mettre sous scellés une banque «clandestine» spécialisée dans le transfert illicite de fonds en devises. Les gendarmes, qui ont perquisitionné plusieurs locaux appartenant à ce réseau ont réussi à mettre la main sur une somme évaluée à un million d'euros en liquide et une autre somme équivalente en monnaie nationale. On ignore s'il s'agit de faux ou d'authentiques billets.