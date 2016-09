A SEPT MOIS DES PROCHAINES LÉGISLATIVES L'angoisse gagne les députés

Le goût du pouvoir est insatiable, les plaisirs de la députation sont succulents et les privilèges qu'offre la mandature nourrissent une nostalgie discrète, mais visible.

L'ouverture de la session d'automne du Parlement et du Sénat s'est déroulée dans une ambiance bon enfant.

Les députés, sourire sur le visage, semblaient bien porter l'optimisme du gouvernement et les embrassades tous azimuts traduisaient parfaitement le climat de retrouvailles. Mais bien qu'elle se soit arrêtée à la porte de l'hémicycle, la crise était là, dans l'air. Il y a d'abord la crise économique et faîtière qui ne touche pas seulement l'Algérie mais la planète entière. Mais il y a aussi l'angoisse qui gagne les députés à sept mois des prochaines législatives.

«Cette session législative promet d'être l'une des plus importantes de l'histoire de l'institution législative, vu la qualité et le nombre d'activités inscrites à l'ordre du jour», a déclaré, à cet effet, Larbi Ould Khelifa en précisant que «le Parlement connaîtra une activité intense en raison des nouvelles règles issues des réformes constitutionnelles qui impliquent des adaptations juridiques, outre d'autres textes de lois enregistrés relatifs aux différents secteurs économiques». Pas de détails et pas de défis particuliers. Mais promettre une année «législative exceptionnelle» donne toujours matière à réflexion, surtout pour une assemblée en panne d'initiatives.

En effet, dans le hall de l'APN, tout le monde s'amuse à tirer par les cheveux les déclarations de Ould Khelifa et le mot «réforme» est partout le leitmotiv. C'est que, quelque part, tout le monde a pris conscience de l'ampleur de la crise et de la nécessité d'y opposer des réformes sérieusse.

«L'Algérie est en train de mener des réformes profondes. Ces réformes ont pris de l'avance sur la crise. Ceux qui disent que le gouvernement est poussé dans ses derniers retranchements se trompent», nous a confié une députée FLN qui ne trouve cependant pas d'élément précis à livrer sur la réforme que mène le gouvernement et qu'elle trouve «prometteuse».

«Le gouvernement sait où il veut aller et nous lui faisons confiance», dit-elle. Un député RND de Béjaïa a lui aussi abondé dans le même sens en se disant confiant quant aux choix du gouvernement. «L'Algérie a traversé une situation inédite dans l'histoire. La décennie noire a été à feu et à sang. De plus, nous étions endettés et nous avions les caisses vides. Nous nous en sommes sortis. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas sous prétexte que les prix du pétrole ont chuté.

L'Algérie a fait un bond extraordinaire ces derniers temps. Des milliers d'entreprises ont été créées. Des mesures de facilitation et d'assouplissement en matière de procédures relatives à la création d'entreprises, à leur gestion et à leur évolution, ont été prises. Aujourd'hui, l'Algérie est sur la bonne voie et même si les prix du pétrole restaient à leur niveau ou baissaient davantage, le gouvernement, appuyé par ses partenaires politiques et économiques, pourra redresser la barre», a-t-il indiqué avec enthousiasme, en affirmant que le discours tenu par le président du Sénat, Abdelkader Bensalah est «loin d'être de la poudre aux yeux». «Il est des hommes qui aiment relever le défi. Ils ne voient dans la crise qu'une occasion de relever le défi des réformes. C'est le cas d'Ahmed Ouyahia qui ne cesse d'appeler à tenir un langage de vérité envers les Algériens et à prendre les décisions qui s'imposent, sans démagogie,» a-t-il ajouté. Néanmoins, dans toute la littérature mobilisée, pas la moindre trace d'une précision, d'un chiffre, d'un cap.

Du côté des parlementaires de l'opposition, le discours est plus nuancé. Mais le manque de visibilité est perceptible. Interrogé sur les mesures à prendre dans le cadre de la loi de finances 2017 qui commence déjà à faire délier les langues, Ramdane Taâzibt, député du Parti des travailleurs prévoit que le gouvernement ira davantage dans le sens de l'austérité. Toutefois, le document officiel n'étant pas encore accessible, il a refusé de commenter les «indiscrétions du sérail» rapportées çà et là et se dit dans l'attente de la mise en place de la feuille de route du gouvernement. «Nous attendons que les textes à examiner soient faits et remis aux parlementaires. Pour l'heure, les données ne sont pas disponibles pour en faire une quelconque analyse ou évaluation. Il s'agit de simples déclarations», a-t-il expliqué. D'autres députés, tout en avouant suivre l'action du gouvernement avec intérêt, ont refusé de commenter les déclarations du Premier ministre et les discours du président de l'APN et du président du Sénat. «Nous avons fort à faire durant cette année et il serait malhonnête de penser que c'est pour rien. De plus, cette fois, les partis au pouvoir n'auront plus à assumer seuls la responsabilité puisque l'opposition parlementaire est désormais dotée de prérogatives qui lui permettent de participer à la vie législative du pays», nous a déclaré un député du MPA. En gros, l'angoisse de l'inconnu est encore là.



Session parlementaire 2016-2017

Une vingtaine de projets à l'ordre du jour

La session ordinaire 2016-2017 sera riche de par l'importance des lois qui seront présentées et débattues par les députés. Parmi les projets de lois qui seront présentés et débattus par le Parlement figurent le projet de loi de finances 2017, le projet de loi fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil national des droits de l'homme et le projet de loi relatif à la lutte contre la contrebande.

Il s'agit également de la loi fixant la liste des fonctions et des responsabilités exigeant la nationalité algérienne exclusive, le projet de loi relatif à la retraite, le projet de loi relatif à l'organisation de la sécurité et de la police de la circulation routière, le projet de loi relatif à l'état civil outre le projet de loi relative aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique. Le Conseil des ministres avait adopté ces nouveaux textes de lois lors de sa dernière réunion tenue en juillet dernier.

La Constitution révisée et adoptée en février a consolidé les prérogatives du pouvoir législatif et conforté son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Aux termes de la révision constitutionnelle, le Parlement siège désormais en une session ordinaire par an, d'une durée minimale de10 mois.