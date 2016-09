ALORS QUE LES PRIX DU MOUTON SONT ABORDABLES Les citoyens temporisent

Par Madjid BERKANE -

«Le cheptel est abondant et à des prix largement abordables!»

Les assurances du ministre de l'Agriculture ne se sont pas arrêtées au stade des promesses seulement cette année.

Les marchés aux bestiaux ne grouillent pas de monde cette année, à une semaine de l'avènement de l'Aïd El Adha. Ce n'est pas habituel cela en Algérie.

C'est tout le monde qui l'aura remarqué et est en train de se poser les questions les plus folles sur l'origine de ce manque d'engouement. S'agit-il du renoncement des Algériens à l'observation de la fête du Sacrifice? Ou est-ce à cause des prix élevés du mouton? Les prix du mouton sont pourtant abordables cette année s'accordent à dire les citoyens ayant fait le tour des marchés à bestiaux ces jours-ci. «C'est du jamais-vu depuis plusieurs années. Le cheptel est abondant et à des prix largement abordables!», témoigne-t-on. Que les Algériens renoncent à l'observation de la fête de l'Aïd El Adha cette année, est aussi peu convaincant. Car ils l'ont toujours observée, y compris quand les prix du mouton avaient atteint des seuils intouchables. Selon bon nombre d'observateurs et de connaisseurs dans le domaine, les véritables raisons de ce manque d'engouement ont un rapport avec d'autres motifs, particulièrement avec l'abondance des cheptels cette année.

En fait, les citoyens, indiquet-on, sont totalement rassurés par rapport à cette question et se disent qu'ils ne sera pas trop tard, notamment après les assurances émanant aussi bien du ministère de tutelle que de la Fédération nationale des éleveurs de cheptels. «Nous avons sept millions de têtes d'ovins trois millions de caprins.

Ce nombre de cheptels est largement suffisant pour couvrir les besoins du marché local», a déclaré Abdesslam Chelgham, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, la semaine dernière, à l'occasion d'une conférence de presse organisée au siège de son ministère. «Que les citoyens soient rassurés quant à la disponibilité des cheptels et leur bonne qualité», a rassuré de son côté, le président de la Fédération nationale des éleveurs, Boukara Bila Mohamed présent à cette conférence. Les assurances du ministre ne se sont pas arrêtées au stade des promesses seulement. Mais elles se sont vite concrétisées sur le terrain.

En effet dès le 1er septembre écoulé, environ 456 points de vente de moutons ont été ouverts à travers le territoire national au niveau des entreprises publiques d'élevage et d'engraissement, ainsi que dans d'autres espaces comme les Ccls relevant du ministère de tutelle. Cette ouverture de points de vente de moutons a eu l'effet escompté, à savoir juguler le phénomène de la spéculation, raison principale de la rareté du cheptel par le passé sur le marché et la flambée des prix à l'approche de chaque Aïd El Adha. L'autre raison qui explique ce manque d'affluence des citoyens sur les marchés à bestiaux et les points de vente ouverts spécialement à cet effet, est l'inflation. Cette dernière a touché en fait de façon sérieuse la monnaie nationale au point où le salaire d'un fonctionnaire, aussi conséquent soit-il, ne suffit plus à garantir une vie digne, en raison de l'augmentation des prix des aliments, des habits, des charges telles que l'électricité, l'eau...).

Et ce qui a bouleversé davantage les ménages algériens cette année en termes de planification de leur budget, est la coïncidence de la rentrée scolaire avec la fête de l'Aïd El Adha. Celle-là, selon les parents d'élèves, est plus que particulière. Les prix des fournitures scolaires et des vêtements pour enfants scolarisés, témoignent-ils, ont dépassé de loin les seuils tolérables. Le salaire d'un fonctionnaire de la Fonction publique suffit à peine à prendre en charge convenablement les frais des habits et des fournitures scolaires d'un seul garçon scolarisé.

Outre ces raisons-là, il faut ajouter l'avis de notre religion qui n'oblige pas explicitement les pères de familles à sacrifier un mouton s'ils ne sont pas en mesure de le faire ou le faire au détriment des autres besoins prioritaires. Cette clémence de notre religion a poussé beaucoup de pères de familles à se passer de l'Aïd El Adha, se contentant dans le meilleur des cas à acheter de la viande fraîche auprès du boucher du coin.