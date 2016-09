LE MSP VEUT LA PEAU DE NOURIA BENGHEBRIT Makri destine l'école à l'obscurantisme

Par Mohamed TOUATI -

Le MSP a décidé de rallumer le feu de la fitna

C'est la mère des batailles qu'a décidé de mener le Mouvement de la société pour la paix, à travers un appel à «un front national» pour faire capoter les réformes annoncées par la ministre de l'Education nationale et la pousser à la démission.

Les conservateurs de tout poil et les islamistes purs et durs ne comptent pas lâcher prise. Ils veulent la peau de Nouria Benghebrit.

Le siège de la citadelle se poursuit. L'assaut est sur le point d'être lancé. Un coup fumant qui cache le projet funeste dont sont nostalgiques les fossoyeurs de l'Algérie et les ennemis de Ben M'hidi et de Abane Ramdane artisans de la plate-forme du congrès de la Soummam, dont le 60ème anniversaire vient d'être célébré le 20 Août, qui ont esquissé les contours d'un Etat moderne.

Digne héritière de ces deux figures emblématiques de la révolution, Nouria Benghebrit qui symbolise à plus d'un titre l'Algérienne émancipée et qui porte à bout de bras le projet d'une école algérienne intelligente est devenue la femme à abattre.

Le plan est concocté par le parti de feu Mahfoud Nahnah. Son actuel président est aux commandes. Quel est son objectif?

Le Mouvement de la société pour la paix exhorte l'ensemble de la classe politique et des forces sociales à constituer un «front national uni» pour parer à «toute velléité de porter atteinte à l'identité nationale et à l'école algérienne» et empêcher, ainsi, l'aboutissement d'un projet «susceptible d'hypothéquer l'avenir des générations» peut-on lire sur le site officiel du MSP dans une tribune signée par son secrétaire national à la communication, Abdallah Benadjmia. Ce dernier, qui a également lancé un appel à l'ensemble de la classe politique, aux organisations de la société civile a exhorté la presse à amplifier le mot d'ordre autour de cette «bataille» qui «ne doit pas connaître de trêve». C'est la mère des batailles qu'a décidé de mener le Mouvement de la société pour la paix à l'occasion de la rentrée sociale, pour faire capoter les réformes annoncées par la ministre de l'Education nationale et la pousser à la démission. Une position qui rappelle celle adoptée par les islamistes pendant les années 1990, la décennie noire, pour mettre la République à genoux et parvenir à leur but ultime: l'instauration d'une République islamique.

Une des pages les plus douloureuses de l'Algérie indépendante qui n'a pu être écrite que grâce à une école sinistrée qui a eu comme sinistre titre de gloire que celui d'avoir fabriqué des zombies qui se sont retournés contre ce pays qui les a vu naître, qui les a enfantés dont ils ont fait une terre brûlée au nom de croyances rétrogrades. Un projet inachevé que le Mouvement de la société pour la paix vient de déterrer même s'il s'en défend en tentant de faire croire qu'il pèse une menace sur l'identité nationale. Un débat beaucoup plus propice à la division qu'à l'unité, auquel le Premier ministre avait mis un bémol.

«Nous voulons une école solidement ancrée dans l'islam, l'arabité et l'amazighité et résolument tournée vers la modernité et la qualité», a déclaré Abdelmalek Sellal lors de la visite de travail qu'il avait effectuée à Saïda. On pensait le feu éteint. Le MSP a décidé de le rallumer.