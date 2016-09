LA SAISON ESTIVALE S'ACHÈVE EN APOTHÉOSE Annaba a reçu plus d'un million de vacanciers

Par Wahida BAHRI -

La Coquette a fait le plein

En dépit de la faiblesse du secteur du tourisme à Annaba, cette dernière a enregistré la meilleure performance estivale depuis les cinq dernières années.

Ils étaient exactement 1732.800 estivants à avoir choisi de passer leurs vacances sur le littoral de la wilaya d'Annaba. Les uns ont opté pour la location d'appartements, d'autres ont préféré vivre le temps d'un séjour les caprices de pachas dans les différentes structures hôtelières de la wilaya où la prestation de services commence à se positionner au rang des standards internationaux. Entre les uns et les autres, il y a ceux qui ont choisi les camps de toile et le camping en plein air entre copains. L'essentiel est qu'ils passent leurs vacances dans cette wilaya qui, en dépit de moult carences dans divers secteurs, demeure la destination première des habitués de la ville de Sidi Brahim. Les complexes touristiques et les hôtels ont depuis l'ouverture de la saison estivale affiché complet jusqu'en ce mois de septembre. Cette année, les émigrés et les vacanciers locaux ont envahi les lieux qui deviennent plus attractifs. Le complexe Sabri, Erym El Djamil, et le complexe de Seraidi, ainsi que l'hôtel d'Orient entre autres établissements hôteliers ont fait le plein en cette saison estivale. Certains ont été complètement rénovés, à l'image de l'hôtel d'Orient et ont vu une clientèle parmi les couches moyennes affluer en nombre impressionnant. L'été constitue ainsi la saison idéale pour un repos ou une détente dans ces lieux qui n'étaient pas trop fréquentés durant les autres saisons. Les structures de tourisme ont saisi l'opportunité pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante, avec l'amélioration du service de plus en plus performant. Des menus sont à la carte, les piscines et les plages gratuites sont envahies par les pensionnaires. Tous les établissements touristiques sont surveillés par des équipes de vigiles et le parking pour véhicules n'est autorisé que pour les locataires. A Annaba, le complexe Sabri, Erym El Djamil, l'hôtel Beau séjour, l'Orient, El Mouna entre autres, constituent le point d'attraction des vacanciers avec des formules de séjour adaptées aux coûts de la résidence. Avec un service de haute qualité, pour des touristes composés non seulement de vacanciers locaux mais aussi d'émigrés arrivés en force cette saison pour louer en majorité dans les hôtels. Outre le relief maritime premier facteur du tourisme, c'est aussi le ruban forestier de la wilaya d'Annaba qui attire. Certains ont opté cette année pour les stations balnéaires. Cette saison, les vacanciers, des familles, ont choisi la montagne comme refuge de détente et de relaxation. Les endroits féeriques que compte Annaba, notamment à Seraidi et Chétaibi, renseignent sur le tourisme de montagne, devenu l'autre mode de détente apprécié des familles. Particulièrement les randonnées, les pique-niques familiaux et les visites guidées dans les monts splendides de L'Edough. Dans les montagnes de la localité de Seraidi, l'accent est mis sur la possibilité de la création d'hébergement en pleine montagne à proximité de certaines sources d'eau connues de la région. Beaucoup espèrent voir des investissements dans ces lieux susceptibles de devenir une source de prospérité pour le tourisme domestique à Annaba. En attendant la concrétisation de tels projets pouvant booster ce secteur dans la wilaya, cette dernière, et malgré toutes les carences relevées, elle a enregistré une saison estivale placée sous le signe de l'apothéose. C'est là, le constat de plus d'un, notamment en ce qui concerne l'aspect sécuritaire dont la présence des éléments de la police et de la gendarmerie qui ont veillé à la sécurité des personnes et des biens tout le long de l'été, et jusqu'à la mise sous presse, continuent d'assurer cette mission. Un fait renseignant sur la volonté des responsables locaux de la wilaya d'Annaba de vouloir donner un élan qualitatif au secteur du tourisme.