15 QUINTAUX DE KIF SAISIS DURANT L'ÉTÉ 2016 Un réseau international démantelé à Alger

Le chef de sûreté de wilaya d'Alger, le contrôleur de police Noureddine Berrachedi, à indiqué hier que les services de sûreté de wilaya d'Alger ont procédé au démantèlement d'un réseau de trafic de drogue en possession de 15 quintaux de résine de cannabis et plus de 26.000 comprimés psychotropes durant la saison estivale écoulée. Le responsable a précisé que la quantité de résine de cannabis en possession du réseau international démantelé dépassait les 15 quintaux.

26.600 comprimés de Subutex ont également été saisis, a fait savoir M. Berrachedi.

Il a ajouté que les brigades d'intervention spéciale étaient parvenues au terme de trois mois de recherches et d'investigations avec le concours de la police scientifique, à démanteler ce réseau qui s'apprêtait à faire passer cette importante quantité de drogues par les frontières algéro-marocaines. Les cinq membres du réseau ont été appréhendés en possession de 19 téléphones cellulaires et cinq véhicules servant pour leurs déplacements à travers les wilayas, de l'ouest du territoire national, notamment Oran et Tlemcen, outre un fusil de chasse et une importante somme d'argent, a-t-il poursuivi.

Il a expliqué que les investigations liées à cette affaire ont été déclenchées à partir de la commune d'El Harrach pour s'étendre sur un long processus ayant favorisé la neutralisation de cette bande de malfaiteurs.

M.Berrachedi s'est félicité de cette opération d'envergure et de qualité entreprise par les brigades de lutte contre la criminalité, rendant hommage à l'esprit de coopération entre les secteurs de la sécurité et les citoyens, notamment à travers le numéro 15.48.

Les services de sûreté de wilaya d'Alger ont enregistré un recul de la consommation de drogue, a annoncé le responsable pour qui ce résultat est le fruit de la collaboration de la société civile, de la mosquée et des cellules d'écoute de la direction générale de la Sûreté nationale mise en branle dans le cadre de la politique visant à combattre les trafiquants de drogue où qu'ils se trouvent.