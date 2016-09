EN PRÉVISION DE L'AÏD EL ADHA Tizi Ouzou réquisitionne 500 commerçants

La ville des Genêts prend les devants

La direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou a réquisitionné des commerçants pour assurer la permanence durant les deux jours de l'Aïd El Adha.

Le dispositif mis en place pour la circonstance concerne 122 boulangeries, 286 magasins d'alimentation générale, quatre minoteries, quatre laiteries et deux unités de fabrication d'eau minérale, ainsi que 139 autres commerces divers, à l'instar des bouchers, des dépôts de gaz butane et des vulcanisateurs, a-t-il indiqué. Dans le but d'assurer un suivi de ce programme de permanence et veiller à son respect, 44 brigades composées de 88 agents de contrôle seront déployées durant cette période de fête à travers la wilaya, a-t-il signalé. Toujours en prévision de l'Aïd, le directeur a rassuré de la disponibilité des différents produits sur le marché, notamment les fruits et légumes, les semoules et farines, le lait et dérivés, ainsi que les viandes. Il a également relevé une stabilité dans l'approvisionnement du marché et dans les prix pratiqués malgré la hausse constatée pour certains produits comme les pois chiches, les lentilles et le riz qui ont connu des augmentations allant de 10 à 55 DA.

La direction du commerce se penche, par ailleurs, sur la préparation de la rentrée scolaire du 4 septembre prochain à travers le lancement d'une opération de contrôle de la qualité des fournitures scolaires, notamment celles destinées aux enfants en bas âge, dont les colles à eau, les pâtes à modeler et autres articles, a-t-il précisé. Au sujet des intoxications alimentaires, M. Dogmane a parlé de neuf cas recensés et 63 personnes touchées depuis juin dernier à la fin août. Des intoxications liées principalement à la rupture de la chaîne du froid, la mauvaise conservation des produits et la consommation de produits avariés ou toxiques comme c'est le cas à Maâthkas où sept personnes ont été intoxiquées après avoir bu une infusion de graines d'une plante toxique, a-t-il fait savoir. Les services de la brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ont, pour leur part, effectué durant les trois mois de la saison estivale 5676 interventions soldées par la rédaction de 499 procès-verbaux et la saisie de 14 tonnes de produits alimentaires, dont 12 tonnes d'olives et de condiments d'une valeur de 5 millions de dinars, en plus de la fermeture de 10 commerces pour différentes infractions, a-t-il affirmé.

Au volet des pratiques commerciales, les 5089 interventions menées ont abouti à la fermeture de 31 commerces, en plus de 501 procès-verbaux rédigés et une marchandise saisie d'une valeur de 45 millions de dinars pour défaut de facturation, a-t-il ajouté. 87 requêtes de citoyens ont été enregistrées durant la même période dont 36 sont traitées à ce jour et soldées par la prise des mesures nécessaires selon les cas, a-t-il observé. M.Dogmane a parlé, en outre, d'une série d'enquêtes lancées sur le terrain et relatives à certains produits comme la merguez et la viande hâchée, le lait pasteurisé, la volaille et les oeufs, les épices, les réfrigérateurs et les congélateurs, ainsi que certains établissements commerciaux comme les salons de thé et les centres commerciaux.