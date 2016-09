NETCOM VEUT ASSURER UN AÏD PROPRE 9000 agents d'hygiène mobilisés

Plus de 9000 agents d'hygiène seront mobilisés à Alger à l'occasion de l'Aïd el Adha pour veiller à la propreté de l'environnement, en assurant la collecte des ordures ménagères et des résidus du sacrifice, ont assuré les responsables des entreprises Netcom et Extranet. Le directeur général de Netcom, Ahmed Belalia, a indiqué que son entreprise mobilisera durant les jours de l'Aïd 4000 agents qui interviendront à travers les 26 communes de la capitale que l'entreprise couvre. 5000 autres agents relevant d'Extranet les suppléeront dans le reste des communes de la wilaya, a fait savoir le responsable. Netcom mobilisera également 400 camions et engins pour l'enlèvement des déchets découlant du sacrifice et de la vente du bétail.