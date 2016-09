LA PRESSE FRANÇAISE NE «LÂCHE» PLUS LES MUSULMANS Après le foulard et le burkini, voilà le tourisme halal

Par Ali TIRICHINE -

Les Français musulmans qui partaient en vacances dans leur pays d'origine en Algérie ou en Tunisie ont désormais plus de choix.

Les télés françaises se délectent après la découverte d'un nouveau concept qui n'est autre que celui qu'elles ont baptisé le «tourisme halal» ou encore muslim friendly. Ce terme est inventé par les professionnels du secteur touristique il y a moins de dix ans pour qualifier ce marché en pleine expansion, qui pèse déjà plus de 145 milliards de dollars à travers le monde. Selon France info, s'il s'est développé notamment en Malaisie, en Turquie et aux Emirats arabes unis, des pays habitués à accueillir des touristes musulmans, il est aussi en train de conquérir l'Occident et l'Asie du Sud.

La presse souligne qu'il y a encore quelques années, pour les Français musulmans, partir en vacances était synonyme de séjour dans leur pays d'origine, comme une forme de retour aux racines: Tunisie, Maroc, Algérie... Mais de plus en plus d'enfants d'émigrés comme de nouveaux convertis aiment organiser leur séjour dans le respect de leurs principes religieux.

Aujourd'hui, des hôtels halal voient le jour un peu partout en Europe, avec tapis de prière dans les chambres et repas garantis 100% halal. Des chambres d'hôtes muslim friendly apparaissent même dans les très classiques châteaux de France pour accueillir au mieux ces touristes soucieux de partir en vacances sans se couper de leur religion. En Turquie, cette nouvelle forme de tourisme est même en train de générer un énorme marché: des hôtels halal se construisent le long des côtes, avec piscines réservées aux femmes, où les portables sont prohibés pour éviter les photos en bikini.

Ce nouveau mode de voyage, où les principes religieux stricts sont assumés, est-il l'expression d'une ouverture d'esprit, du vivre ensemble où chacun peut trouver sa place partout à travers le monde, ou bien est-ce le reflet d'un certain renforcement communautaire? s'interroge la presse. De la Turquie à l'Australie en passant par l'Autriche, c'est un voyage à travers le tourisme halal que cette même presse propose.

Selon un reportage de France 2, ce concept a toutes les chances de s'étendre dans plusieurs pays et même les sites Internet proposent de revoir ce reportage à peine la polémique sur le burkini parvient à se calmer quelque peu. Il faut dire aussi que cet intérêt pour l'islam est le reflet de l'actualité française qui s'apprête à vivre de nouvelles élections et tous les candidats doivent se prononcer sur le sujet.

Néanmoins, les sujets de société ne sont pas les seuls à accaparer l'attention et même l'économie fait l'objet des mêmes préoccupations à l'instar de la finance islamique proposant des produits financiers islamiques comme les comptes d'épargne sans rémunération afin de contenter les clients qui ne veulent pas de pratiques usuraires.

Une contribution de Ezzedine Ghlamallah, fondateur et directeur du cabinet de conseil Saafi, analyse les conséquences de l'effondrement des cours du pétrole sur le secteur financier et bancaire. Selon lui, l'industrie financière islamique, même si elle ne fait pas exception et connaît des problèmes de liquidité, les marchés d'emprunts islamiques sont attractifs pour équilibrer les déficits des Etats.