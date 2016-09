SCANDALE À LA CNAS DE SKIKDA La chambre d'accusation maintient le mandat de dépôt

Par Wahida BAHRI -

Examinant avant-hier, le dossier du scandale de l'affaire de la Cnas (Caisse nationale d'assurances sociales) de Skikda, la chambre d'accusation près la cour de Skikda, a maintenu la mise sous mandat de dépôt, retenue par le juge d'instruction du tribunal de première instance, à l'encontre de trois employées de la Cnas de la wilaya de Skikda, la chef de service d'affiliation, la chef du service indemnisation et une employée des archives, apprend-on de source juridique. La même instance juridique a retenu la mise sous contrôle judiciaire à l'encontre du responsable du centre de paiement (L.H), ainsi qu'un des assurés sociaux, frère de la principale mise en cause.

D'autres présumés impliqués dans cette affaire sont appelés à comparaître dans les prochains jours devant la barre du tribunal, pour répondre des griefs retenus à l'encontre de chacun, selon le poste qu'il occupait. Les charges de ce dossier se rapportent au détournement de deniers publics, gonflement des fiches de paie et mauvais usage de la fonction, occasionnant un préjudice de plus de 700 millions de centimes. La genèse du scandale remonte au mois de février de l'année en cours, lorsque des employés de cette institution d'assurance ont, lors d'une opération de contrôle de routine, découvert plusieurs mouvements de transferts financiers, depuis les comptes des assurés via des comptes privés. L'enquête diligentée s'est soldée par la découverte de plusieurs opérations de transferts touchant les comptes des assurés sociaux, avec 100 faux dossiers faisant état de déclarations fictives utilisées pour le détournement de plus de700 millions de centimes.