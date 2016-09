IMAN HOUDA FERAOUN, PIÈCE MAITRESSE DU THINK TANK DU FLN Cette Dame bouscule les certitudes

Par Brahim TAKHEROUBT -

Pour arracher sa place, elle se fraie un chemin dans la jungle du parti sans être effrayée par le barrissement des éléphants du FLN.

Le microcosme politique, depuis ces trois derniers mois, a les yeux rivés sur le vieux parti, ce lieu singulier où s'entrechoquent les rêves et les ambitions les plus folles. A travers les chaînes de télévision, les radios et la presse écrite on guette l'événement qui s'y prépare. Puis, soudainement, un frisson traverse en circonvolution cette eau stagnante. Le FLN fait sa rentrée sans déroger à sa recette de surprendre et de nourrir davantage le suspense. A l'américaine, il procède à l'installation d'un think tank. Une commission chargée de l'élaboration des approches et études prospectives du parti à court et long terme. Une sorte d'éprouvette d'où jailliront les idées nouvelles. Le personnel composant ce think tank fait oublier l'absence prolongée du secrétaire général Amar Saâdani. Une tête dessinée à l'encre de Chine et éternellement jeune capte les regards: Houda Imane Feraoun, l'actuelle ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication. Une place convoitée et enviable. Pour l'arracher, il fallait se frayer un chemin dans la jungle où le barrissement des éléphants du FLN est effrayant. Hier, une incroyable effervescence animait plusieurs mouhafadhas du parti dénonçant une mainmise sur la commission des candidatures allant jusqu'à soupçonner que ce think tank en est même l'ébauche recette de la commission tant désirée. Les batailles internes sont d'une rare férocité au vieux parti et les militants ne font pas dans la dentelle. Ils s'étripent à couteaux tirés quitte à laisser ensuite les cada-vres dans leur pudique linceul. Le long parcours du FLN est jonché d'illustres victimes. Or, aujourd'hui, il y a comme un mouvement interne qui a rompu les équilibres anciens et les équilibres nouveaux sont à trouver. Emportée par la new wave, Iman Houda Feraoun surgit. Elle bouscule les certitudes et produit le même effet aussi bien au FLN qu'au sein du gouvernement. Elle représente cette nouvelle génération de cadres algériens, qui apporte du sang neuf, imprime une nouvelle dynamique et diffuse de nouvelles idées. La dame ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ce n'est pas une pâte à modeler qui attend d'être sculptée. Derrière cette apparence juvénile, se cache un caractère en acier trempé. Mais la plus jeune ministre du gouvernement n'a pas volé sa réputation. Très jeune elle a jonglé avec les équations mathématiques au service de la physique des solides et s'est essayée ensuite dans la politique où elle connaît une ascension fulgurante. Elle ne rejoint les rangs du parti qu'en 2010, nommée ministre dans le gouvernement Sellal en 2015 puis intègre le comité central du parti..

Avec un CV aussi étoffé et un parcours qui impressionne, Iman Houda Feraoun a été même dans le top 100 des femmes arabes les plus puissantes. Sur le nouveau classement «Forbes Moyen-Orient» des 100 femmes du Monde arabe les plus influentes, seule une Algérienne figure parmi les concurrentes. Mieux, elle se retrouve dans le top 10 à la 9ème place. Même le quotidien français, L'Est républicain en tire une fierté. La raison? L'actuelle ministre a été une ancienne doctorante de l'université de technologies de Belfort-Montbéliard. «La plus jeune ministre de l'histoire algérienne. Une tête bien faite, une femme énergique derrière une façade glamour. Un symbole national à elle seule», écrit le journal qui lui a réservé, il y a quelques mois, un article élogieux. En ligne droite avec un sens aigu de la rationalité oubliant la phraséologie creuse des politiques. Elle identifie le problème, le cerne puis va au-delà et toujours vers l'avant. Iman Houda Feraoun n'aime pas le mouvement circulaire. Plus de temps à perdre dans un monde en perpétuel changement. Depuis qu'elle a été à la tête du secteur des Tic, elle fait tourner la machine. Désormais, le déploiement de la 3G sur le territoire national et la fibre optique sont des réalités palpables. Que dire alors d'Algérie poste qui, la veille faisait parler d'elle à cause du manque de liquidités. Ce n'est qu'un vieux souvenir. Sans compter d'autres projets encore en phase de réalisation. Iman Houda Feraoun effectue une véritable opération de rattrapage. Un grand pari qu'elle entend gagner, elle qui ne fait pas partie du camp des loosers...