BOUIRA Dur d'aller à l'école et de fêter l'Aïd

Par Abdenour MERZOUK -

«Le sacrifice n'est plus religieux mais juste un moyen pour faire plaisir aux enfants et manger un peu de viande»

L'approche de la fête religieuse est saisie par les maquignons et autres intermédiaires pour revoir à la hausse les prix.

Les fournitures scolaires, l'achat des effets vestimentaires de juillet, août et celui du traditionnel mouton sont trois occasions qui porteront un coup fatal au portefeuille d'un citoyen déjà «ruiné» par les dépenses des vacances et du mois de Ramadhan, celles des diverses fêtes. «Chaque occasion est une corvée. Comme si toutes les dépenses de l'été et celles de ce début du mois ne suffisaient pas, voilà que les factures de l'énergie tombent comme un couperet», nous signale un parent. «Oui, l'Etat nous a consenti une aide de 3000 DA et la gratuité des livres mais ces aides sont une goutte d'eau dans un océan» commente Hamid, un fonctionnaire travaillant sous contrat et père de deux enfants scolarisés.

Comparativement au marché de la semaine dernière, l'augmentation varie entre 5000 à 10.000 DA. Pour les spécialistes, les coûts affichés à la fin du mois écoulé étaient dictés par le recours au mode associatif. Beaucoup ont préféré cotiser pour acquérir un bovin. Là aussi les mercantiles ont trouvé la parade en augmentant les prix des petits taureaux. Parce que la demande commence à s'accentuer pour les ovins, ces mêmes marchands ont revu à la hausse le prix du mouton.

«Le sacrifice n'est plus religieux mais juste un moyen pour faire plaisir aux enfants et manger un peu de viande», nous confie un fonctionnaire venu tester le marché. Pour un paysan, la hausse des prix n'est pas l'oeuvre des éleveurs mais des intermédiaires. «Celui qui tire le maximum de bénéfice reste celui qui achète et revend. Il ne dépense rien pour entretenir les bêtes», commente notre interlocuteur. Cette grosse dépense s'ajoute à l'achat des habits. Certaines familles ont recours au marché informel et même à la friperie, afin de satisfaire les caprices de leurs progénitures. Toutes les places et les coins publics sont devenus des espaces commerciaux fortement animés. Les prix des fournitures scolaires sont moindres que ceux pratiqués par les commerces dûment accrédités. Les différences varient entre 15 et 30%. Les articles proposés sont de piètre figure et sont cédés à des prix imbattables. Devant cette situation et eu égard au faible revenu, ils sont nombreux à se rabattre sur ces tables. «J'ai acheté 10 cahiers, deux trousses et deux blouses pour seulement 2800 DA. Ces achats m'auraient coûté le double si je les avais faits chez un commerçant spécialisé» nous déclare Hamid, père de deux enfants scolarisés. Pour tenter d'apporter un brin de joie dans les coeurs des plus démunis, l'Etat, par le biais de la direction de l'action sociale a prévu la distribution de pas moins de 34.021 trousseaux scolaires, au profit des élèves issus de familles démunies, recensées en collaboration avec les autorités locales. La somme réservée pour ces achats est évaluée à plus de 45 millions de DA (huit millions réservés par la wilaya, 29 millions par les communes et huit millions de la DAS), ainsi que pas moins de 900 enfants âgés entre six et 16 ans ont bénéficié de kits vestimentaires grâce à une opération de solidarité de la DAS, à laquelle une cagnotte de 1,8 million de DA a été réservée. Pour les aides financières (3000 DA pour les familles démunies), les services de la DAS, en partenariat avec ceux de la DE, ont recensé pas moins de 65.000 cas de nécessiteux à travers le territoire de la wilaya et une enveloppe globale de 195 millions de dinars est prévue.