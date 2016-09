QUERELLES ENTRE MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE Guerre des listes au FLN

Par Mohamed BOUFATAH -

Au FLN, le «mouvement» est une constante

Les contestataires ont exprimé leur colère contre leur exclusion de la commission des études et de la prospective, installée samedi dernier.

Les hostilités autour des élections éclatent au FLN. Des membres du bureau politique du FLN s'opposent à la mainmise sur le parti par les ministres et anciens ministres. Des querelles violentes ont été observées hier au siège du parti majoritaire à Hydra où certains membres du BP ont exprimé leur colère contre leur exclusion de la Commission des études et de la prospective installée samedi dernier.

Les membres de cette commission, présidée par Abdesslam Chelgham, ministre de l'Agriculture, sont désignés par le secrétaire général du parti, Amar Saâdani, d'après les déclarations du président de ladite commission. Cela se passe, alors que le patron du FLN, qui a observé un silence radio depuis quatre mois, serait parti en Arabie saoudite pour effectuer son pèlerinage.

Les contestataires en sont même venus aux mains. La bagarre a éclaté entre Hocine Khaldoune, membre du BP et chargé de communication du parti, Ahmed Boumahdi, secrétaire général par intérim, Aziz Djouhri et Djamel Ould Abbès, ancien ministre de la Santé et membre du BP.

«La liste des membres de ladite commission a été tenue au secret jusqu'au jour de l'installation. Idem pour celle des invités à la cérémonie de son inauguration qui a été triée sur le volet», indique-t-on. Selon certaines indiscrétions, «la liste des membres de la commission des études et de la prospective a été établie en haut lieu vu son importance». «Cette commission se muera presqu'en instance suprême et prendrait en charge le lancement des préparatifs et l'élaboration de la stratégie du parti en prévision des législatives», souligne-t-on. Cela explique la réaction vive des membres du bureau politique qui n'ont pas obtenu la qualité de membres au sein de cette commission et ce, malgré les affirmations du ministre de l' Agriculture. Abdesslam Chelgham a affirmé que «cette commission n'a rien à voir avec les élections».

La contestation au FLN autour de cette commission est d'autant plus incompréhensible que le lancement des préparatifs des élections, l'élaboration de la stratégie en la matière et la mise sur pied de la commission des candidatures relève en théorie des prérogatives du comité central. Dans le même contexte, la cérémonie de la mise sur pied de ladite commission a été émaillée par une altercation entre Baha-Eddine Tliba, vice-président de l' APN, et le ministre de l'Agriculture. Ce dernier a dû demander aux présents qui n'étaient pas invités et n'ayant pas la qualité de membres dans cette fameuse commission, dont le député de Annaba, de quitter la salle.

Pour rappel, Abdesslam Chelgham avait indiqué que «cette commission permanente composée de 24 membres est un réceptacle d'idées et de projets sur lesquels s'appuiera le parti, voire le pays». Les membres de cette commission, dont trois ministres (Tahar Hadjar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'actuelle ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Imane Houda Feraoun et Ghania Edalia, la ministre chargée des Relations avec le Parlement), en exercice sus-cités, prendront en charge des domaines de réflexion, d'analyse et de propositions pour enrichir l'action des membres du BP. La période pré-électorale s'annonce houleuse. Outre la montée de la contestation des partisans de la direction unifiée du FLN, présidée par Abderrahmane Belayat, le FLN devrait faire face à la pression due au rush déjà perceptible d'un nombre exponentiel de cadres et de responsables des instances et des structures nationales et locales sur les listes pour les prochaines législatives. Enfin, il semble que la réunion du comité central prévue au mois d'octobre pour définir la stratégie du parti et lancer officiellement les préparatifs de ce rendez-vous électoral sera une formalité.